Incendio doloso a Fermo, tre auto a fuoco nella notte

Fermo, 15 maggio 2024 - Un bagliore e poi le fiamme che hanno avvolto ben tre auto. Un incendio doloso quello che è divampato questa notte in un parcheggio privato di via Lauretana, a poche centinaia di metri dal seminario arcivescovile di Fermo. Era da poco passata la mezzanotte quando un residente ha notato quel rogo che si stava sviluppando non poco lontano da casa sua.

Le fiamme che hanno avvolte le tre auto e lambito le case

Si è subito reso conto che erano delle auto che stavano bruciando e ha allertato immediatamente i vigili del fuoco, anche perché il fumo e le fiamme si stavano avvicinando pericolosamente alle abitazioni adiacenti. I pompieri sono subito intervenuti sul posto, hanno domato l’incendio e hanno messo la zona in sicurezza. Fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati, ma le tre vetture sono andate completamente distrutte. Sul posto anche carabinieri e polizia, che stanno cercando di capire di chi sia la mano che ha appiccato il rogo e per quale motivo siano stati incendiati i veicoli. L’ipotesi più accreditata è che si tratti di una ritorsione nei confronti del proprietario di una delle tre auto e che poi le fiamme abbiano convolto anche le altre vetture.