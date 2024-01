Federica Pellegrini presto mamma, all’attesa risponde con ironia: “Adesso Meringhetta del mio cuore è ora di sloggiare"

Venezia, 1 gennaio 2024 - Nel giorno in cui si ricorrono le notizie dei primi nati nel 2024 in ogni città e regione, da Bologna a Rimini passando per Ravenna, manca all'appello "Meringa" (il nome è ancora top secret). Attesa per Capodanno, la figlia di Federica Pellegrini se la prende con calma e la futura mamma risponde con ironia: "Però adesso Meringhetta del mio cuore è ora di sloggiare". Un simpatico post su Instagram della campionessa di nuoto per fare gli auguri a tutti i fan e amici social.

Due foto postate su Instagram da Federica Pellegrini: a sinistra, Matteo Fiunta con il test di gravidanza positivo; a destra, la coppia durante le feste natalizie

"C’è solo una foto che può sintetizzare questo 2023….", scrive accompagnando le parole con l'immagine del suo Matteo Giunta sorridente con un test di gravidanza che annunciava l'arrivo del bebè. E ancora con ironia, sempre riferendosi all'atteso parto, la Pellegrini tira fuori un hashtag: "#pigracomepapà". E conclude: "Buon nuovo anno a tutti". Alla valanga di risposte affettuose non poteva mancare quella della sua dolce metà: "Io non sono pigro, sono solo molto rilassato". Insomma, i futuri mamma e papà non vedono l’ora di abbracciare la loro piccola. “La data indicativa è il 29 dicembre”, aveva detto la Pellegrini ma Giunta aveva sottolineato che avrebbe freferito "inizio 2024, nell’anno delle Olimpiadi”. Come capitato a Federica, nata nel 1988 quando all’epoca c’erano i Giochi di Seul, in Corea del Sud. Il futuro papà è stato accontentato. Intanto la cameretta di "Meringa" è pronta, proprio pochi giorni fa sempre sui social la Pellegrini aveva postato un video per mostrarla ai fan. Aspettando il parto...