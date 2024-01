Federica Pellegrini mamma, il ritorno a casa con la figlia Matilde: coccole con i bulldog. "Bodyguards di altissimo livello”

Venezia, 9 gennaio 2024 - Federica Pellegrini, neo mamma, è tornata a casa con la piccola Matilde. Tante coccole in casa Giunta in compagnia dei suoi dolcissimi bulldog francesi. Non si vede nella foto pubblicata su Instagram papà Matteo Giunta, allenatore pesarese, che forse è proprio l'autore della foto.

Federica Pellegrini ha pubblicato su Instagram un foto che la ritrae in compagnia dei suoi bulldog francesi mentre tiene tra le braccia la piccola Matilde

La campionessa di nuoto distribuisce sguardi affettuosi ai suoi cuccioli (in tutto ne ha quattro, Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca, ma in foto se ne vedono tre) mentre tiene tra le braccia la figlia. "Bodyguards di altissimo livello": un messaggio ironico, come usa fare la Divina, accompagna la foto pubblicata su Instagram. Tutti in camera di "Meringa": mamma Federica sul divano, vicino i cagnolini e la piccola adagiata su un cuscino. Alle spalle si nota una decorazione sul muro, ma non è l'unica: ce ne sono altre che colorano la stanza.

Diversi dipinti realizzati dallo street artist Tony Gallo, inquadrato in un video pubblicato da Federica mentre che si accinge a rifinire una mezza luna.

Alla parete è appeso anche il primo vestitino della Pellegrini, dentro una cornice rosa. Nella foto pubblicata oggi la campionessa di nuoto appare riposata e in splendida forma, sorridente e dolcissima. In tenuta da casa, in tutta comodità e tranquillità trascorre il tempo con la famiglia. Godendosi attimo dopo attimo tutte le emozioni di momenti magici e irripetibili.

E come sempre una valanga di cuori e messaggi inviati da follower e amici. C'è chi parla dei "4 fratellini pelosi di Matilde", riferendosi ovviamente ai bulldog e chi si concentra su mamma e figlia con un semplice "siete splendide".