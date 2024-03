Federica Pellegrini e il trucco per far addormentare la figlia Matilde, con l’aiuto di papà: il divertente video su Instagram La campionessa di nuoto condivide attimi di vita casalinga da mamma con i suoi follower e commenta con ironia le scene di vita quotidiana: “Vai amore”. Dalla foto dolcissima della manina, alle faccette per far ridere la neonata: emozioni in casa Giunta