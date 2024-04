Concorrenti dell’Isola dei famosi 2024: nel cast Selen e Valentina Vezzali, è ufficiale

Bologna, 2 aprile 2024 – La regina del fioretto Valentina Vezzali e la diva del cinema a luci rosse Selen: cosa hanno in comune? La spiaggia di Cayo Cochinos dove lunedì 8 aprile, ossia tra una settimana esatta, sbarcheranno i naufraghi dell’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi.

Dopo le indiscrezioni di Dagospia, è arrivata la conferma ufficiale del cast del survival show che ha ampie incursione nel genere reality show: il format prevede infatti che i partecipanti, lasciati più o meno soli in un territorio ostile (in questo caso un’isola al largo dell’Honduras) dove devono superare prove fisiche e di abilità per avere risorse a disposizione.

I concorrenti dell’Isola dei famosi 2024: le donne

Oltre all’olimpionica jesina Valentina Vezzali e alla ravennate di adozione Luce Caponegro (che tutti ricordiamo come ‘Selen’), sull’isola ci sarà l’attrice napoletana Marina Suma – che proprio da una spiaggia, quella di Sapore di mare, ha iniziato la sua carriera. A contendersi una cucchiaiata di riso ci sarà anche la showgirl Matilde Brandi, romanissima ma i cui genitori le hanno tramandato origini sanmarinesi.

Nel cast anche Miss Italia 2023, Francesca Bergesio che – dall’alto del suo metro e 80 – sarà una concorrente da temere. A concludere la squadriglia delle donne, ecco la modella e attrice spagnola Maité Yanes e la ballerina Greta Zuccarello, trevigiana e conosciuta grazie a programmi come Ciao Darwin e Tale e Quale Show.

Il cast degli uomini all’Isola dei famosi

Avrà il suo bel daffare a rendere appetitose le scarsissima derrate alimentari concesse ai naufraghi, ma Joe Bastianich ci ha abituato alla sua cucina creativa. E, del resto, potrà contare sull’aiuto di Edoardo Franco, varesino e vincitore di Masterchef 2022. Con loro anche Edoardo Stoppa, conduttore televisivo diventato famoso come l’amico degli animali di Striscia la Notizia.

Pacato, elegante e sempre a tempo: vedremo come se la caverà fuori dalla pista da ballo Samuel Peron, volto notissimo di Ballando con le stelle.

Il tocco internazionale sul lato maschile è assicurato da Artur Dainese, modello di origini ucraine e armene e dall’attore Aras Şenol, noto al pubblico italiano per il ruolo di Çetin nella soap turca Terra amara.

Quando inizia l’Isola

I nome dei naufraghi ci sono, la conduzione è affidata a conduttrice Vladimir Luxuria affiancata da Sonia Bruganelli, già nota nel ruolo di opinionista in altri reality, e Dario Maltese, conduttore e giornalista del Tg5. Le luci si accenderanno sulla spiaggia di Cayo Cochinos dove l’inviata sarà sarà Elenoire Casalegno che seguirà in prima fila le avventure dei naufraghi. Appuntamento da lunedì 8 aprile, in prima serata, su Canale 5.