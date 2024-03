Isola dei famosi 2024, tra i naufraghi anche Valentina Vezzali. Ecco gli altri concorrenti

Jesi (Ancona), 25 marzo 2024 - Non è ancora ufficiale ma il suo nome è trapelato: Valentina Vezzali sarà una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi che inizierà l’8 aprile su Canale 5, programma da quest’anno condotto da Vladimir Luxuria, che nel 2008 ha partecipato al reality show come concorrente.

Il cast definitivo non è ancora stato svelato. Tra i vari nomi che stanno circolando nelle ultime ore è spuntata anche quello della jesina Valentina Vezzali, campionessa olimpionica italiana di scherma che ha da poco spento 50 candeline.

Lei, la schermidrice più vincente di sempre nel fioretto, lei che ha vinto anche 16 titoli mondiali, 13 europei, cinque universiadi, due giochi del mediterraneo ed è stata 11 volte la Coppa del Mondo (78 prove vinte) e 30 titoli nazionali proverà a sfidare, sotto i riflettori delle telecamere, i concorrenti in gara. Lo farà otto anni dopo aver lasciato le pedane, e dopo l’esperienza di sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nel governo Draghi. A contendersi la vittoria con la Vezzali dovrebbero esserci Greta Zuccarello, nota per le sue esibizioni nel corpo di ballo di 5 Ciao Darwin. E poi l’attrice Maitè Yanes, recentemente apparsa al fianco di Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli nel cast della commedia "Il sesso degli angeli". E ancora, tra i naufraghi della nuova Isola ci saranno anche la rapper Beba, nome d’arte di Roberta Lazzerini, e l’attore palermitano Francesco Benigno, noto al grande pubblico per Mery per sempre e Ragazzi fuori.