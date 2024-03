Isola dei famosi 2024, ecco i concorrenti: nel cast anche Valentina Vezzali e Selen

Bologna, 30 marzo 2024 - Conto alla rovescia per l'Isola del famosi 2024: i naufraghi stanno già preparando i bagagli per partire: destinazione Hounduras. Ma chi sono i concorrenti delle nuova edizione del reality show? A svelare i nomi, in queste ore è stato Dagospia. Secondo il sito di Roberto D'Agostino tra i concorrenti ci sono anche la marchigiana Valentina Vezzali e la ravennate d'adozione Selen (Luce Caponegro) ex diva dell’hard.

La campionessa olimpionica italiana di fioretto, originaria di Jesi (Ancona) ha da poco spento 50 candeline e da 8 ha lasciato le pedane, famosa per la sua determinazione, darà del filo da torcere ai suoi avversari. Negli anni di carriera ha vinto anche 16 titoli mondiali, 13 europei, cinque universiadi, due giochi del mediterraneo ed è stata 11 volte la Coppa del Mondo (78 prove vinte) e 30 titoli nazionali. Alle spalle ha anche un'esperienza come sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nel governo Draghi. Selen, 58 anni a dicembre, ha concluso la carriera nell'ambito del porno nel 1999. In un libro uscito nel 2019 ha raccontato i suoi segreti, i ricordi da bambina e il suo rapporto con il sesso. Poi il cambiamento grazie all'approfondimento delle discipline olistiche e poi l’apertura di un centro estetico a Ravenna. L'ex diva hard aveva già partecipato al provino lo scorso anno per l'edizione dell’Isola dei famosi 2023, ma fu scelta come "riserva". Quest'anno invece scenderà in campo da protagonista. L'Isola dei famosi 2024 inizierà l’8 aprile su Canale 5, programma da quest’anno condotto da Vladimir Luxuria che nel 2008 ha partecipato al reality show come concorrente. Sarà accompagnata in studio da Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre l'inviata in Hounduras sarà Elenoire Casalegno. Assieme alla Vezzali e a Selen (Luce Caponegro) ci saranno altre 5 naufraghe e 6 naufragi ufficiali e altri che dovrebbero entrare in gioco in un secondo momento.

Le altre concorrenti dell'Isola dei famosi 2024

Secondo il sito di Roberto D'Agostino partiranno per l'Isola Marina Suma, protagonista della scena piú cult di Sapore di Mare; Matilde Brandi; Maité Yanes; Greta Zuccarello, vista a Ciao Darwin; la Miss Italia Francesca Bergesio, figlia del senatore leghista.

I naufraghi pronti a partire

Sul fronte maschile, secondo Dagospia, i naufraghi saranno: Joe Bastianich da MasterChef Italia; Edoardo Stoppa, ex inviato di Striscia la Notizia; il ballerino Samuel Peron; Aras Senol della fiction Terra Amara; Edoardo Franco, vincitore di MasterChef; il modello Artur Dainese.

Gli altri nomi

In corso d'opera, sempre secondo Dagospia, dovrebbero poi entrare in gioco anche il giornalista Alan Friedman, l'attore Francesco Benigno, l'indossatore Pietro Fanelli e la rapper Beba.