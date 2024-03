Selen torna in tv, parte per l’Isola dei Famosi

Tutto pronto per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La partenza è fissata per lunedì 8 aprile, quando venti concorrenti atterreranno in Honduras per trascorrere circa due mesi da naufraghi, mettendo alla prova la propria resistenza fisica e psicologica. Tra questi anche due ravennati: Luce Caponegro, in arte Selen (foto), come concorrente, mentre Elenoire Casalegno sarà l’inviata speciale a Cayo Cochinos in Honduras. Alla guida della diretta del reality ci sarà Vladimir Luxuria, che prende il testimone da Ilary Blasi. Selen è stata avvistata nei giorni scorsi, intervistata dalla troupe al mercato coperto. Tre gli altri concorrenti, Marina Suma, Joe Bastianich e Matilde Brandi.