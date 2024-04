Selen (Luce Caponegro), da Ravenna a concorrente sull’Isola dei famosi 2024: chi è e cosa pensa della nuova avventura

Ravenna, 6 aprile 2014 - Isola dei famosi 2024, i naufraghi si presentano. Pronta a partire anche la ravennate Luce Caponegro. In pochi secondi di video i concorrenti si presentano e spiegano perché hanno deciso di partire per l'Isola dei famosi.

"Ciao a tutti sono Lucia Caponegro, ho 57 anni. Mi occupo di benessere. Perché parto per l'Isola? Per riappropriarmi del contatto con gli elementi naturali e per crescere interiormente": così si presenta Selen (Luce Caponegro) ex diva dell’hard nel video pubblicato sulla pagina Instagram dedicata alla trasmissione di mediaset.

Sorridente e sportiva, in jeans e camicia rosa si racconta in breve ai follower. Ma non solo sui social, perché Luce Caponegro sarò ospite proprio oggi a Verissimo. Sbarca nello studio della trasmissione condotta da Silvia Toffanin, a partire dalle 16.30 su Canale 5, assieme ad altri vip del cast dell'Isola 2024.

In studio ci sarà, infatti, anche Vladimir Luxuria (che nel 2008 ha partecipato al reality show come concorrente) che presenterà la nuova edizione del reality da lei condotto e sarà accompagnata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese, opinionisti. In studio assieme a Selen ci sarà un altro naufrago: Samuel Peron. Torniamo alla naufraga ravennate. Selen ha concluso la carriera nell'ambito del porno nel 1999. In un libro uscito nel 2019 ha raccontato i suoi segreti, i ricordi da bambina e il suo rapporto con il sesso. Poi il cambiamento grazie all'approfondimento delle discipline olistiche e l’apertura di un centro estetico a Ravenna.

L'ex diva hard aveva già partecipato al provino lo scorso anno per l'edizione dell’Isola dei famosi 2023, ma fu scelta come "riserva". Quest'anno invece scenderà in campo da protagonista. L'Isola dei famosi 2024 inizierà l’8 aprile su Canale 5, l'inviata in Hounduras sarà Elenoire Casalegno.

I concorrenti della nuova edizione assieme a Selen sono: Marina Suma, Joe Bastianich, Matilde Brandi, Valentina Vezzali, Francesca Bergesio, Maité Yanes, Greta Zuccarello, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Samuel Peron, Artur Dainese, Aras Şenol.

Naufraghi carichi, conto alla rovescia quindi per l'inizio dell'avventura.