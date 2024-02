Luca Marinelli a Marina di Romea per le riprese di ‘Paternal Leave’

Ravenna, 21 febbraio 2024 - Ciak, si gira in Riviera. Sono infatti in corso le riprese di Paternal Leave, il primo film diretto dall’attrice tedesca Alissa Jung e che vedrà come protagonista suo marito, Luca Marinelli. L’attore romano, volto di Lo chiamavano Jeeg Robot e Le otto montagne, vincitore di un David di Donatello e di una Coppa Volpi, si trova attualmente a Marina di Romea per le riprese.

Di cosa parla il film

La trama del film si svolge sulle spiagge desolate della riviera romagnola durante l’inverno, dove una giovane donna na giovane donna di origine tedesca incontra per la prima volta suo padre, un italiano. La pellicola, già dal titolo (in italiano traducibile con "congedo parentale") esplora il confronto, complesso e doloroso, tra le decisioni prese nel passato e le conseguenze che inevitabilmente si riflettono nel presente.

Produzione

Il film è prodotto da Wildside in collaborazione con Emilia Romagna Film Commission. Le riprese dovrebbero durare fino a marzo 2024 e sarà girato tra Ravenna, Marina di Ravenna e Marina Romea, Sant’Alberto e Monaco di Baviera.

L’esordio alla regia di Alissa Jung

Jung è un attrice tedesca, classe 1981. Nasce a Münster, in Germania. Qui si laurea in medicina mentre esordisce sul piccolo schermo come protagonista di serie televisive, tra cui Squadra Speciale Cobra 11. Nel 2012 è protagonista insieme a Luca Marinelli, attore classe 1984, nella serie Maria di Nazaret, dove interpretavano rispettivamente Maria e Giuseppe. Da lì, Jung si lega sentimentalmente all’attore romano il quale, dopo il matrimonio, si trasferisce a Berlino. Dopo una lunga carriera da attrice e diversi cortometraggi di successo, Jung è pronta a esordire al cinema con Paternal Leave, di cui firma anche soggetto e sceneggiatura.