Vuoi incontrare Niccolò di Masterchef? C’è un evento a Ravenna

Ravenna, 8 marzo 2024 – All’interno del festival di cinema di Ravenna, ‘Visioni Fantastiche’, lunedì 18 marzo alle 17 al Cinema Jolly è in programma un appuntamento speciale alla presenza Niccolò Califano, 26enne medico-cuoco ravennate che, moderato dalla registra e produttrice Maria Martinelli di Start Cinema, racconterà l’esperienza televisiva appena conclusa di Masterchef, rispondendo alle domande dei suoi fan. L'ingresso è gratuito.

I posti sono limitati ed è pertanto fortemente consigliata la prenotazione inviando una mail a: comunicazione@startcinema.it Si prega di scrivere nome, cognome, mail e numero di telefono.

Il legame con Eleonora

Ormai da qualche settimana si parla di una possibile storia d'amore tra Niccolò ed Eleonora, vincitrice dell'ultima edizione di Masterchef.

I due ragazzi non hanno ancora annunciato ufficialmente la loro relazione, ma ci sono vari indizi che lasciano presagire come l'amore tra i due sia già scoppiato.

Il 5 marzo, sono stati colti a passeggiare insieme per le strade di Ravenna e questo ha indotto i fan a credere in maniera convinta alla love story, in relazione anche alle storie social postate dai due ormai ex concorrenti del reality.

Eleonora Riso, 27enne livornese, è arrivata a Ravenna nella giornata del 5 marzo e si è recata per un brindisi al 'Bar Cabiria', dove lei e Niccolò si sono fatti fotografare in modo scherzoso. Eleonora è rimasta in città fino al giorno successivo, il 6 marzo, e non ha perso l'occasione per un tranquillo giro in bici in centro come riportato sul proprio profilo Instagram.

Cos’è Visioni Fantastiche

Visioni Fantastiche è il festival di cinema di Ravenna dedicato alle scuole di ogni ordine e grado. Studenti e studentesse dai 6 ai 19 anni potranno partecipare ad un ricco programma di iniziative gratuite dedicate al cinema fantastico e all’arte cinematografica. Quest’anno il festival sarà ospitato dal Cinema Jolly, in via Renato Serra 33, dal 13 al 23 marzo 2024.