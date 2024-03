MasterChef Italia 13, tra Niccolò Califano ed Eleonora Riso è scoccata la scintilla? La coppia che piace tanto ai fan

Ravenna, 2 marzo 2024 – Protagonisti dell’ultima edizione di MasterChef Italia per bravura e simpatia, il 26enne ravennate Niccolò Califano e la freschissima vincitrice livornese Eleonora Riso, di 27, hanno fatto breccia nel cuore di numerosi fan. E fra di loro, come ammesso da entrambi, potrebbe esserci in futuro del tenero.

Niccolò Califano e Eleonora Riso (copy MasterChef Italia)

La relazione fra i due non è infatti passata inosservata, ma come rivelato in passato da Niccolò: “Siamo come due piatti simili al quale manca la salsa per collegarli, c’è dell’interesse ma devo capire ancora cosa voglio da me stesso”. Discorso simile è stato rilasciato da Eleonora venerdì, giorno seguente alla finale che ha chiuso la tredicesima edizione: “Abbiamo un bellissimo rapporto, siamo molto vicini, però devo ancora capire anche io che cosa ci sia — le parole della toscana, oggi residente nelle campagne fiorentine . Ci sentiamo spesso e ogni tanto ci vediamo, come con altri del programma”.

Niccolò-Eleonora, i fan sperano nell’inizio di una loro storia

Quello che è certo, è che molti fan si augurano di vederli insieme in una futura storia d’amore, a meno che questa già ci sia e i due concorrenti, da sempre avvezzi alle battute, abbiano sviato così sull’argomento. Con il loro modo di fare — più pacato e scherzoso lui, iperattiva e ansiosa lei — hanno però conquistato tutti. Niccolò verrà ricordato per battute come “Sono la cozza più splendente dell’Adriatico”, “Sento di avere tutte le malattie psichiatriche contemporaneamente”, l’imitazione in faccia a Iginio Massari o il “Francamente, me ne infischio” detto prima in faccia Antonino Cannavacciuolo, prima dell’eliminazione, quando lo chef di Vico Equense (Napoli) gli aveva chiesto chi avrebbe vinto l’edizione numero 13. Eleonora si è sempre contraddistinta per il suo talento, ha sconfitto le sue paure fisiche (l’anoressia nervosa e la bulimia) e mentali (l’ansia). Oggi sogna di aprire un agriturismo nelle campagne fiorentine, dove tuttora vive.

Un workshop per cucinare con entrambi a Milano il 20 aprile

Intanto i due concorrenti saranno impegnati come maestri in un workshop firmato MasterChef Italia a Milano il 20 aprile. Un’occasione unica per poter conoscere due tra i concorrenti più iconici dell’ultima edizione di MasterChef Italia, il programma Endemol andato in onda ogni giovedì su Sky e in streaming su Now.