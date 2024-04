Valentina Vezzali nel cast dell’Isola dei famosi, la jesina sfida gli altri concorrenti: ancora assetata di vittoria

Jesi (Ancona), 6 aprile 2024 - Valentina Vezzali è pronta a sbarcare sull'Isola dei famosi. La campionessa olimpionica di scherma è tra i concorrenti dell'edizione 2024 del reality show. Destinazione Honduras. In valigia: tanta grinta ed energia.

Con un video pubblicato sulla pagina Instagram dedicato al programma, la Vezzali si è presentata ai follower ed ha spiegato perché ha deciso di partire e mettersi in gioco in questa nuova avventura.

"Valentina Vezzali, 50 anni schermitrice – si presenta -, vado all'Isola perché mi piacciono le sfide, le avventure e soprattutto perché mi piace vincere": con queste parole si racconta in breve sul social. Il video si conclude con un bacio della campionessa rivolto agli spettatori.

Lei solare, semplice e in tailleur celeste condivide con i follower la voglia di mettersi in gioco e di.. vincere. Una parola che conosce bene la Vezzali: ha vinto anche 16 titoli mondiali, 13 europei, cinque universiadi, due giochi del mediterraneo ed è stata 11 volte la Coppa del Mondo (78 prove vinte) e 30 titoli nazionali. Ora proverà a sfidare i concorrenti in gara. Lo farà otto anni dopo aver lasciato le pedane, e dopo l’esperienza di sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nel governo Draghi. Il reality show inizierà lunedì 8 aprile su Canale 5.

Quest'anno sarà condotto da Vladimir Luxuria, che nel 2008 ha partecipato al reality show come concorrente. Sarà accompagnata in studio da Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre l'inviata in Hounduras sarà Elenoire Casalegno. Ecco i concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei famosi assieme alla Vezzali: Marina Suma, Joe Bastianich, Matilde Brandi, Selen (Luce Caponegro), Francesca Bergesio, Maité Yanes, Greta Zuccarello, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Samuel Peron, Artur Dainese, Aras Şenol.

Insomma tutto pronto per l’Isola dei famosi 2024: parte il contro alla rovescia.