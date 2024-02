Masterchef, 11esima puntata nel ristorante di Uliassi: lo chef diventa giudice

Senigallia (Ancona), 21 febbraio 2024 – La spiaggia di velluto ospita Masterchef, giovedì alle 21,10 su Sky Uno va in onda l’11esima puntata della versione italiana del talent show culinario d’origine britannica. Quattro i concorrenti arrivati a un passo dalla finale, che domani sera varcheranno la porta del Ristorante Tre Stelle Michelin Uliassi.

Lo chef stellato Mauro Uliassi

Una location unica quella del locale di chef Mauro, che insieme alla sorella Katia, regina di sala, dal 2019 vanta il massimo riconoscimento assegnato alla cucina superlativa di chef all'apice della loro professione. Le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda domani sera sono arrivate giovedì scorso, con delle cartoline trasmesse al termine del programma, che mostrano le bellezze di Senigallia e naturalmente chef Mauro Uliassi.

Per una serata il suo ristorante si è trasformato in un palcoscenico dove a far sognare non saranno visi e voci, ma gusti e profumi. I giudici saranno come sempre Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli a cui per una sera si aggiungerà Mauro Uliassi.

La loro presenza non era passata inosservata agli occhi di turisti e senigalliesi che li avevano notati spostarsi, insieme alle brigate, dal ristorante Uliassi alla Rotonda a Mare. Nessuna indiscrezione su quanto accadrà domani sera, ma quello che sembra ormai certo è che all’interno del gioiello sospeso tra cielo e mare sia stata data i quattro concorrenti la sentenza definitiva. È proprio Senigallia la protagonista della 13° edizione, dove per la semifinale gli autori hanno scelto la ‘Città Gourmet’ dove in otto chilometri di lungomare si contano ben Cinque Stelle Michelin. E così come non poteva essere il lungomare più stellato a fare da cornice ad una delle puntate più importanti.

Dal Museo del Cinema di Torino, dove si è svolta l’ultima esterna del programma, alla Rotonda a Mare dov’è sono stati decretati i nomi dei semifinalisti. E domani i concorrenti dovranno cimentarsi tra gli ingredienti e i piatti di uno degli chef più istrionici del panorama italiano e internazionale, Mauro Uliassi. Le riprese all’interno del suo ristorante, ma anche nella veranda dove si sente, prima di tutto, l’odore del mare.