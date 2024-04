Valentina Vezzali all’Isola dei Famosi 2024: chi è la campionessa jesina tra i naufraghi

Jesi (Ancona), 8 aprile 2024 – “Una nuova avventura”. Così Valentina Vezzali ufficializza la notizia che era già circolata nei giorni scorsi: sarà una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi che inizia stasera su Canale 5 in prima serata, programma da quest’anno condotto da Vladimir Luxuria, che nel 2008 ha partecipato al reality show come concorrente.

La campionessa olimpionica italiana di scherma che ha da poco spento 50 candeline ed è pronta, forte della sua proverbiale grinta, per quella che definisce una nuova avventura. Lei, la schermidrice più vincente di sempre nel fioretto, lei che ha vinto anche 16 titoli mondiali, 13 europei, 5 universiadi, 2 giochi del mediterraneo ed è stata 11 volte alla Coppa del Mondo (78 le prove vinte) e 30 titoli nazionali proverà a sfidare, sotto i riflettori delle telecamere, gli altri concorrenti in gara.

L’esperienza politica

Lo farà otto anni dopo aver lasciato le pedane, e dopo l’esperienza di sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nel governo Draghi.

I figli e l’ex compagno

La campionessa jesina è pronta a tuffarsi nelle acque cristalline di Cayo Cochinos con tutta la sua carica di competitività. Dovrà affrontare digiuni, prove fisiche in un ambiente piuttosto difficile. “Sono pronta a sfidare i limiti. La storia li pone, gli uomini devono superarsi per generare altri ostacoli che puntualmente verranno abbattuti. È lo sport, come la vita” aveva scritto Valentina, mamma di Pietro, 19 anni, e Andrea di 10, entrambi sportivi come lei, pochi giorni fa sui social, postando la foto di uno dei suoi potenti urli in pedana dopo la vittoria. Valentina Vezzali che ha sempre tenuto piuttosto riservata la sua vita familiare, nel 2017 si è separata dal padre dei suoi figli, il ristoratore nonché ex allenatore della Jesina femminile Domenico Giugliano.

Da Ballando a Cayo Cochinos con Samuel Peron

La campionessa a Cayo Cochinos ritroverà il suo ex compagno di Ballando con le stelle, Samuel Peron stavolta però suo avversario. Tanti in queste ultime ore gli incoraggiamenti e il tifo per la nuova avventura estrema della campionessa jesina. “Vai Valentina, colpisci in punta di fioretto come solo tu sai fare” è solo uno dei tanti messaggi ricevuto dalla fiorettista tramite social network non appena la notizia è stata ufficializzata dal programma. A seguirla dalla sua città, lunedì prossimo davanti agli schermi, saranno in tanti, sicuri che questa esperienza possa essere anche una nuova vetrina per il territorio. Un nuovo motivo d’orgoglio dopo una lunga carriera costellata di successi.