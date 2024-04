Chi è Greta Zuccarello, la ballerina trevigiana naufraga sull’Isola dei Famosi

Treviso, 8 aprile 2024 – Ballerina e modella, da Treviso a New York, in tv a Ciao Darwin o al Tale e Quale Show e ora naufraga all’Isola dei Famosi 2024. É Greta Zuccarello, concorrente tutta da scoprire dall’8 aprile sulla spiaggia di Cayo Cochinos.

Greta Zuccarello è una ballerina professionista, una presenza già nota da qualche anno nella tv italiana per aver fatto parte nel 2021 nel corpo di ballo di Tale e Quale Show di Rai1 e di The Voice Kids e poi nel 2023 a Ciao Darwin su Canale5. É veneta d’origine, nata a Treviso nel 1996, ma fin dall’età di 14 anni ha iniziato a girare per il mondo per dedicarsi alla danza, una passione nata fin da bambina quando a 5 anni ha iniziato a muovere i primi passi di ginnastica artistica.

Nel 2010 la prima grande occasione, quando vince una borsa di studio per uno stage estivo all’Opus Ballet, un’opportunità che la porterà poi a entrare a 16 anni alla San Francisco Ballet School. Non appena si è diplomata si è trasferita a New York per unirsi a una nota compagnia di danza della città americana.

Assieme alla carriera di ballerina, Greta si fa notare anche come modella e nel 2017 partecipa a una campagna di biancheria sportiva per Victoria’s Secret. Da qualche anno Zuccarello ha deciso di tornare in Italia dove entra nei corpi di ballo di trasmissioni di Rai e Mediaset. Non si sa molto sulla sua vita privata ma è attiva sui social, in particolare su Instagram dove conta oltre 160mila followers.