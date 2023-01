Ferrara sotto le stelle 2023, arriva Kevin Morby: ecco quando si esibirà

Kevin Morby

Ferrara, 26 gennaio 2023 – Ferrara sotto le stelle annuncia Kevin Morby. Una delle due tappe estive italiane del cantautore americano, infatti, sarà nello storico festival. Si tratta di un grande ritorno per l’artista in Italia, e la prima volta nella città estense. L’evento sarà mercoledì 14 giugno 2023.

Kevin Morby è un cantautore e chitarrista nato in Texas e cresciuto a Kansas City, nel Missouri. Classe 1988, è diventato noto per la sua musica che mescola folk, garage, blues, gospel e indie-rock. Ex membro dei Woods and The Babies, Morby ha pubblicato sette album da solista: Harlem River, Still Life, Singing Saw, City Music, Oh My God, Sundowner e This Is a Photograph. Proprio quest’ultimo lavoro sarà presentato allo storico festival di Ferrara. Si tratta di un album romantico e malinconico, intriso di nostalgia e di domande esistenziali.

L’album è ambientato a Menphis, nel Tennessee, durante un lungo soggiorno al Peabody Hotel. Come racconta l’autore in “It’s Over”, si tratta di un disco che commemora l’anima musicale di questa città, notoriamente abitata da personaggi eterni come Elvis Presley, Jeff Buckley e Jay Reatard, che qui sono morti, e al Lorraine Motel, dove fu assassinato Martin Luther King Jr.

Cresce il fomento per il festival, di cui la produzione rivelerà presto la location e le info per acquistare le prevendite.