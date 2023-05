Silea, Red Canzian offre concerto “del cuore” ai suoi concittadini

Treviso, 11 maggio 2023 - Non sono molti, forse si contano nelle dita di una mano, gli artisti che omaggiano i propri concittadini con un concerto gratuito. Accade a Silea, comune alle porte di Treviso, dove Bruno Canzian, in arte Red, ha deciso di suonare per i residenti e con la determinazione che lo contraddistingue ha suonato il campanello del Comune condividendo il progetto con la sindaca Rossella Cendron. Detto, fatto: e nemmeno a 24 ore dall'annuncio tutti i biglietti gratuiti sono stati bruciati.

A due passi da casa

A Red, basterà attraversare la strada della sua casa e fare poche centinaia di metri per raggiungere gli impianti sportivi di Cendon di Silea dove, il 20 maggio, suonerà accompagnato dai due suoi figli Phil e Chiara, con il supporto di altri due strumentisti. "È l'unico concerto previsto nel 2023 come protagonista - racconta il musicista nella conferenza stampa -; gli altri mi vedono con i Pooh. Ma era un impegno cui tenevo. Sarà un viaggio nella musica che ha attraversato la nostra e vostra adolescenza, con brani dei Beatles, Procol Harum, Pooh, cose mie, fino ai duetti virtuali con alcuni tra i più apprezzati nomi della scena nazionale e internazionale, come Mario Biondi, Enrico Ruggeri e Marco Masini; canzoni che sono state la colonna sonora di momenti importanti della nostra vita".

"Concerto del cuore”

"Sarà il mio concerto del cuore - aggiunge - finalmente a casa. Sono nato a Quinto e vivo a Silea, comuni che si affacciano sullo stesso fiume. È nato tutto qui, la mia passione, i primi accordi, il mio primo gruppo, Capsicum Red, un odore della mia terra atavico cui non riesco a distaccarmi". "Un evento - sintetizza la sindaca - che oltre ad esprimere un alto valore artistico, mette in luce anche il valore della nostra comunità", visto che per la parte logistica si sono fatte carico le aziende del territorio.