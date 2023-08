Enrico Mentana e Francesca Fagnani in vacanza sulle Dolomiti. Passeggiata a Cortina con le cagnoline ‘Cavalier King’

Cortina (Belluno), 24 agosto 2023 – Vacanze nel cuore delle Dolomiti per Enrico Mentana e Francesca Fagnani, la coppia tv più popolare dell’anno. Tappa fissa a Cortina d’Ampezzo – come ogni anno, vista la passione della giornalista – per ricaricare le batterie prima di ricominciare la nuova stagione televisiva: ‘Chicco’ Mentana al timone del Tg La7 e Francesca Fagnani pronta a tornare con una nuova edizione delle Belve su Rai2. Il primo ospite annunciato sarà Stefano De Martino, il conduttore napoletano marito di Belén.

A condividere la vacanza sulle montagne bellunesi con i due giornalisti, la figlia di Mentana, Vittoria, e le due cagnoline cavalier King della coppia, Nina e Bice. Uno stacco dopo una stagione molto intensa, che ha visto Francesca sul palco del Festival di Sanremo come co-conduttrice insieme ad Amadeus. Dirompente il suo monologo sul carcere dei minori di Nisida. Le due cagnoline sono una presenza fissa nella vita della coppia: il direttore del Tg se le porta perfino in redazione: “Nina è dolce con Enrico e lui non ha il coraggio di lasciarla sola quando esce, così la porta con sé e io devo andare a recuperarla”, ha confessato Francesca.

Una coppia innamorata

Che cosa si sa del privato della giornalista e conduttrice romana? Da dieci anni Francesca Fagnani è legata al direttore del ‘Tg di La7’, Enrico Mentana. La coppia vive a Roma con i due Cavalier King, Nina e Bice. E l’amore per i cani è un altro tassello che li unisce. Quando le è stato chiesto "che belva si sente?”, citando la sua domanda rompighiaccio della sua trasmissione di successo, la giornalista ha risposto: “Un Jack Russell, simpatico e irrequieto”. Fagnani e Mentana si sono conosciuti molti anni fa: è stato lui a fare il primo passo con un bacio inatteso: “È successo in ascensore”.