Leonardo Maria Del Vecchio, vacanza romantica con la fidanzata Jessica: in yacht tra le isole, da Cala Luna a Ponza

Vacanza romantica nel mediterraneo (e non solo) a bordo di uno yacht. È l’indimenticabile estate dell’erede di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, e la nuova fidanzata americana Jessica Michelle Serfaty, avvistati insieme tra la Sardegna e l’Isola di Ponza. Dopo la proposta di matrimonio – arrivata come un lampo a ciel sereno a inizio luglio durante una serata tra amici in Costiera Amalfitana, con tanto di solitario da urlo – i due innamorati sono inseparabili. Ecco l’ultima estate da fidanzati prima di convolare a nozze.

Cala Luna: il bacio in acqua scooter

Leonardo e Jessica sono stati paparazzati in Sardegna solo pochi giorni fa. Lo yacht ormeggiato a Cala Luna, nel Golfo di Orosei, e loro in acqua a divertirsi a bordo di uno scooter d’acqua. La ‘folle’ corsa con il vento nei capelli e poi il bacio passionale tra l’imprenditore 28enne e la modella 31enne. Poi lui si gira di scatto e la prende a cavalcioni, mentre si scambiano parole in intimità. Sono gli scatti pubblicati dal settimanale Chi proprio in questi giorni.

Ponza: yoga tra le grotte

Bellissima la foto pubblicata ieri sul profilo Instagram di Jessica: lei, in tutta la sua bellezza, a testa in giù in una capovolta yoga da sballo in una grotta sul mare dell’Isola di Ponza, sul Golfo di Gaeta: questa volta nel Lazio, sul Tirreno. Agile, magrissima e soprattutto innamorata, come testimoniano le altre foto del suo profilo. Una fra tutte, i due promessi sposi abbracciati a letto: lei sorridente mostra il solidario con il mega brillante, mentre lui la cinge dolcissimo con amore. È la foto scattata ad Amalfi il giorno dopo la proposta di matrimonio in Costiera.

Come si sono innamorati: Leonardo e Jessica si raccontano

Leonardo è di nuovo libero, dopo il matrimonio lampo con la modella aristocratica Anna Castellini Baldiserra, sposata due volte: a settembre 2021 con una cerimonia civile a Palazzo Reale di Milano e poi l’anno dopo (giugno 2022) nel castello di Château de la Messardiè, tra i vigneti di Saint-Tropez. Ma come si sono incontrati Jessica e Leonardo? Ecco il racconto.

“L’ho conosciuta nel 2017 a Cannes, prima di laurearmi. Festeggiavamo i cento anni degli occhiali Persol. Chi siamo scambiati poche parole, ma da quella prima volta è nata un’elettricità che non ci ha davvero mai divisi. Ora sono fidanzato ufficialmente e molto felice di esserlo”, ha raccontato al Corriere l’ultimo erede del suo omonimo patron di Luxottica, Leonardo Maria De Vecchio.

“Un paio di anni dopo ci siamo rivisiti – ha confidato Jessica Michelle Serfaty al settimanale People – e abbiamo trascorso cinque giorni insieme con amici. Quello è stato il momento in cui ho capito che stava accadendo qualcosa di più. Nei due anni successivi, l’ho rivisto un paio di volte. Ma non era ancora il nostro momento. Avevamo entrambi delle relazioni. Poi, quest’anno, Leo mi ha scritto e mi ha detto che aveva pensato a me e mi ha aveva chiesto se ero single. Lo ero…tutto il resto è storia”.