Selen all’Isola dei famosi, cosa fa oggi la ravennate Luce Caponegro

Ravenna, 8 aprile 2024 - La ravennate d’adozione Luce Caponegro, meglio nota al grande pubblico con il nome d’arte di Selen, ritorna in tv e lo fa da concorrente all’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi, la cui prima puntata è in programma per stasera su Canale 5.

Insieme a lei atterreranno in Honduras, per trascorrere circa due mesi da naufraghi, mettendo alla prova la propria resistenza fisica e psicologica, anche Marina Suma, Joe Bastianich, Matilde Brandi, Valentina Vezzali, Francesca Bergesio, Maité Yanes, Greta Zuccarello, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Samuel Peron, Artur Dainese, Aras Senol.

Vladimir Luxuria è stata promossa conduttrice, prendendo il testimone di Ilary Blasi, con al fianco nel ruolo di opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre l’inviata speciale a Cayo Cochinos sarà un’altra ravennate: Elenoire Casalegno.

Luce Caponegro, la diva del cinema a luci rosse, sognava da tempo di poter fare tv, tant’è che proprio l’anno scorso aveva brillantemente superato un provino con la produzione del reality show. Ma essendo arrivata a cast ormai ultimato, era stata inserita nel ruolo di come riserva.

Chi è Luce Caponegro

Nata a Roma il 17 dicembre 1966, cresce in realtà a Ravenna dove si trasferisce sin da bambina con la famiglia. Dopo un’esperienza lampo in tv come concorrente, nella trasmissione ‘Il gioco dei 9’ condotta da Raimondo Vianello, a 26 anni si avvicina al mondo del porno.

Il successo arriva nei primi anni Novanta con il film ‘Signore scandalose della provincia’, sotto la direzione di Alex Perri.

Da quel momento Selen diventa sempre più famosa anche al di fuori del mercato del cinema porno. Viene presto indicata come la pornostar preferita d’Italia. Vince 17 premi in carriera per le sue interpretazioni e partecipa a diverse edizioni degli ‘Hot d’Or’. Incide anche alcuni singoli dance, tra cui ‘Lady of The Night’ e ‘It’s Raining Again’.

Nel 1999, dopo l’ultimo film ‘Millennium’, decide di ritirarsi dal mondo dell’hard e di avvicinarsi – come Luce Caponegro – alla tv in qualità di ospite di programmi quali Maurizio Costanzo Show, Domenica In, I fatti vostri, Il figlio di Target, Omnibus.

Nel 2004 partecipa al reality show ‘La fattoria’, poi appare nel film ‘Il giorno + bello’ di Massimo Cappelli insieme a Fabio Troiano e Violante Placido.

La vita privata di Luce Caponegro: matrimoni e figli

Sul versante privato, è stata sposata con Fabio Albonetti con cui ha avuto il primo figlio e con Antonino Putortì. Con l’ex calciatore Nicola Zanone ha avuto il secondo figlio.

Cosa fa ora Luce Caponegro

Negli ultimi vent’anni si è ritirata nella sua Ravenna dove, nel 2012, apre un centro di benessere olistico chiamato Luce, decidendo di occuparsi di bellezza per aiutare le donne ad amarsi di più e a prendersi cura di se stesse.

Per star dietro al figlio adolescente, inizia a interessarsi ai social e in breve tempo inizia una nuova attività di beauty influencer.

Da lì, matura in lei il sogno di rientrare in tv e di diventare una moderna Rosanna Lambertucci, conducendo un programma di estetica e bellezza.

La partecipazione all’Isola dei famosi potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio. Ama il contatto con la natura, mentre teme la convivenza forzata con gli altri concorrenti e la fame.

Il gelato al gusto Selen

Un ‘in bocca al lupo’ speciale le arriva da Gessica Galletti, amica e titolare della bio-gelateria presente a Cervia, Cesena e Cesenatico, che le ha dedicato il gusto Selen con fave di cacao e addolcito con zucchero integrale del fiore di cocco bio.