Vasco Rossi Tour 2024, nuova data a Bari: ecco quando il concerto

Bologna, 18 ottobre 2023 - Vasco Rossi annuncia una nuova data per il suo tour Vasco Live 2024 negli stadi. Sarà ancora Bari, allo stadio San Nicola, il palcoscenico del cantautore di Zocca, il 30 giugno 2024.

Una data che si aggiunge già a quelle del 25 e 26 giugno nel capoluogo pugliese, oltre alle sette di San Siro. Record di Vasco, che a Milano raggiungerà 36 concerti a Milano dal 1990 ad oggi, formando con il Meazza un connubio indissolubile.

La città pugliese non era stata toccata dal tour 2023. L'ultima volta al San Nicola per la rockstar fu nel 2022, anno in cui dominò nei live con 5 concerti in classifica. A bocca asciutta, però, ancora l’Emilia Romagna: nè Rimini (tappa storica dei concerti estivi di Vasco) nè Bologna compaiono tra le date del tour.

Biglietti

I nuovi biglietti per Vasco Live 2024, saranno disponibili dal 19 ottobre dalle ore 12 per il Blasco Fan Club, mentre dal 20 ottobre si apriranno le vendite sui circuiti Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone.

Attesa

Salgono così a 10 le date totali per il nuovo e attesissimo tour negli stadi di Vasco per l'estate 2024. "A stragrandissima richiesta, BARI chiama e Vasco risponde" scrive Rossi sul suo profilo Facebook, a testimonianza di quanta attesa ci sia per i nuovi concerti. Anche perché non è la prima volta che il cantante è "costretto" ad aggiungere date: nelle scorse settimane aveva annunciato, sempre sui suoi profili social, tre nuove date a Milano e un'altra a Bari, il 25 giugno. Fino a oggi, con l'ulteriore aggiunta del 30 giugno al San Nicola.

Le date complete

Ecco le date complete e aggiornate del prossimo tour negli stadi di Vasco Rossi:

7, 8, 11, 12, 15, 19, 20 giugno 2024 a Milano, allo stadio San Siro. Il 25, il 26 e il 30 giugno 2024 allo stadio San Nicola di Bari.