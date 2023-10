Vasco Tour 2024, nuove date dopo il boom di vendite per Milano e Bari

Bologna, 6 ottobre - Vasco Tour 2024, nuove date. Biglietti polverizzati in meno di sessanta minuti per i 5 concerti annunciati a Milano e Bari. Il popolo del Blasco e la voglia di concerti sempre memorabili sono una conferma: nuovo boom di vendite per il ritorno del Komandante negli stadi a Giugno 2024.

Vasco Tour 2024, annunciate nuove date dopo il boom di vendite per Milano e Bari

In meno di 60 minuti sono stati, infatti, polverizzati 240.000 biglietti per le cinque date. E sui social c'è già qualche fan disperato. Ma, Vasco vede e provvede alla sua combriccola e arriva subito la buona notizia: Live Nation sta lavorando all'apertura di nuove date nelle due città. Per vivere altre sere all'insegna del rock. Le cinque prime date del 2024 sono state ufficializzate il 2 ottobre: “Super notizia del giorno”, aveva scritto il Komandante su Facebook e Instagram, raccogliendo subito numerosi like e commenti. E oggi un'altra notiziona per i fan.

E così riparte la caccia al biglietto nell'attesa però di scoprire in quali giorni il rocker tornerà sul palco. Ancora mistero sulla scaletta che accompagnerà il tour, ma probabilmente sarà inclusa anche l'ultima canzone di Vasco: la nuovissima ‘Gli sbagli che fai’, colonna sonora del docu film ‘Vasco Rossi - Il Supervissuto’ che sta registrando numeri da record su Netflix. Una serie dove il Komandante si racconta, dall'infanzia a Zocca ai tempi odierni in cui continua a collezionare successi e incassare l'affetto costante dei fan.

L'anno scorso per la data zero Vasco ha scelto Rimini (che si è già candidata per il bis), e a Bologna ha regalato emozioni per ben quattro serate; doppietta nella Capitale, a Palermo e Salerno.