Vasco Rossi su Netflix: quando esce la serie del Komandante ‘supervissuto’

Bologna, 23 settembre 2023 – “Io non sono solo un sopravvissuto, ma anche un supervissuto”. Prende spunto da qui la serie tv “Vasco Rossi – Il supervissuto”. “Sono sopravvissuto agli anni Settanta, agli anni Ottanta - racconta il cantautore nel teaser della serie -. Alla fine del millennio sono andato in depressione e anche lì sono andato avanti. Sono sopravvissuto a tre malattie mortali nel 2011, quando sono andato in coma tre o quattro volte, preso per un pelo. Fino al 2020 quando è arrivata questa catastrofe mondiale”. È per questo che il Komandante non si ritiene solo un sopravvissuto ma un “supervissuto”.

Vasco Rossi in uno screenshot del trailer ufficiale della serie che sta per uscire su Netflix

Cinque puntate sulla vita di Vasco

La serie segue Vasco nei luoghi che hanno segnato la vita e la carriera. Da Zocca, che è la sua città natale, a Los Angeles e, attraverso interviste, materiali d'archivio e testimonianze di chi lo ha accompagnato in questi anni, ripercorre la sua e le molte storie che stanno dietro alle indimenticabili canzoni. Scritta da Igor Artibani e Guglielmo Ariè, insieme a Pepsy Romanoff, anche regista della docuserie, “Vasco Rossi - Il Supervissuto” è prodotta da Solaris Media di Guglielmo Ariè e Azzurra Ariè in collaborazione con la casa di produzione Except di Maurizio Vassallo e Pepsy Romanoff.

Quando è stata girata la serie

Le cinque puntate della docu serie sono state girate, in gran parte, durante i due anni di pandemia, un momento di inaspettata pausa dagli innumerevoli impegni della rockstar. Una pausa che ha permesso a Vasco di trovare il tempo di guardarsi indietro e ripercorrere i momenti più importanti, più dolorosi o felici.

Quando uscirà la serie

Il Supervissuto, la docu-serie su Vasco Rossi, debutterà su Netflix il prossimo 27 settembre 2023.