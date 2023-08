Vasco Rossi in Comune a Zocca, foto e dediche con il sindaco

Zocca (Modena), 4 agosto 2023 – Consueta visita annuale estiva ieri pomeriggio di Vasco Rossi in municipio dove ha incontrato sindaco, membri della giunta e consiglieri con foto di rito. È stato accolto dal primo cittadino Federico Ropa, assieme agli assessori Susanna Rossi Torri, Sara Sandrolini e Livio Degliesposti, e ai consiglieri Lorenzo Medici e Giovanni Stefanini detto Jamaica.

Vasco Rossi in Comune a Zocca

"Tutti i giorni della settimana sono sabato e domenica", ha detto Vasco riferendosi ai tanti fan che quest’estate sono venuti a Zocca per incontrarlo.

"Sono stati molti, molti di più dell’anno scorso", ha precisato, affermando di non sapersi spiegare l’afflusso record: "Non so se è un effetto mediatico". Ha precisato che lui accoglie sempre molto volentieri i fan, ma chiede loro rispetto soprattutto per il vicinato, perché abita in una borgata dove vivono altre persone.

Comunque, ormai si è organizzato in modo tale da gestire le sue uscite private al mattino e i successivi rientri quando, per almeno mezz’ora, si ferma per gli autografi e le foto. E i fan che non riesce ad accontentare al mattino, sanno che al pomeriggio, davanti al BiBap, completa le richieste.

Vasco ha sottolineato di essersi trovato molto bene anche quest’anno nella sua Zocca e ha ringraziato i Carabinieri, la Polizia Locale e il Comune per la collaborazione ricevuta. Al termine dell’incontro, ha autografato alcuni libri a lui dedicati, mentre il sindaco Ropa ha estratto da un cassetto un pacchettino di biglietti bianchi sui quali Vasco ha scritto dediche a persone che si erano rivolte al primo cittadino per avere l’autografo del loro idolo.