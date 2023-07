Fan di Vasco invadenti "Il selfie non è un diritto"

Un anno fa c’era già stato un richiamo. In un post suo profilo Facebook ufficiale, Vasco si sfogò contro i fan troppo invadenti che lo aspettano sotto casa per chiedergli una foto o un autografo. Fu molto chiaro: "Io sono disponibile, ma non a disposizione. Chi capisce questa differenza ha capito tutto della vita. E anche di me". Questa volta la reprimenda è arrivata per iscritto. Non si era mai arrivati, in modo ‘formale’, a un ‘decalogo’ comportamentale rivolto a quanti sostano davanti alla casa del Kom e attendono le sue uscite e i rientri per avere un autografo o un selfie. Lo hanno affisso ieri mattina le guardie del corpo attorno alla casa del rocker. Il titolo è "Avvertenze". E chi ha orecchie per intendere intenda. Vi si legge: "Quando si viene a Zocca davanti a casa di Vasco, l’incontro con Vasco, l’autografo di Vasco, il selfie con Vasco, il progetto di salutare Vasco, eccetera eccetera, non è garantito e non è un diritto". Con l’aggiunta: "Neppure se si viene da lontano. Vasco è disponibile se ha tempo, ma non a disposizione". Poi la chiusura: "Contiamo sulla vostra intelligenza, educazione e comprensione. Siete pregati di non urlare, chiamare e disturbare in generale con schiamazzi il vicinato. Grazie". Si è unito alla reprimenda anche il sindaco di Zocca Federico Ropa: "Se siete a Zocca – ha scritto ieri sui social - è perché amate Vasco, la sua musica e il nostro paesello; ricordate sempre che lui è qui in vacanza come voi, quindi rispettate i suoi spazi e tutte le persone che qui vivono e soggiornano. Viva Zocca e viva il nostro Kom". Sono seguiti commenti a questo post di solo applausi. Dal suo arrivo in vacanza a Zocca agli inizi di luglio, prima che Vasco uscisse da casa, le guardie del corpo del Capo intrattenevano i fan sul comportamento da tenere. Ma, probabilmente, questi predicozzi non sono stati recepiti da tutti. I primi giorni non c’erano state sbavature, tutti in ordine, massimo rispetto. I fan si avvicinavano alla transenna quando Vasco diceva loro: "Adesso venite avanti, con calma". Ma mano a mano che il fiume dei visitatori si è ingrossato è arrivato qualche disobbediente.

Walter Bellisi