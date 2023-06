Concerto Vasco Rossi oggi a Rimini, fan in delirio per la prova generale

Rimini, 1 giugno 2023 – La grande attesa è finita. Dopo giorni e giorni (c'è chi si era accampato con la tenda fuori dallo stadio da quasi una settimana), oggi è il giorno per i fan di Vasco. Il primo, grande giorno con il 'Blasco', che stasera (dalle 21 circa) farà la prova generale del suo nuovo show allo stadio 'Romeo Neri' davanti a 20mila fedelissimi, mentre domani darà il via al tour con il concerto in anteprima, a cui assisteranno oltre 24mila persone.

Per il doppio evento del 'Komandante', a Rimini sono arrivati fan da tutta Italia (Sicilia e Sardegna compresa) e anche dall'estero: Svizzera, Belgio, Germania, Austria, Francia, Irlanda, Olanda, Lussemburgo, Gran Bretagna e qualcuno perfino dall’Australia.

Come Carmen Celi, originaria di Potenza ma vive a Bruxelles: "Ho preso l'aereo fino a Roma, poi sono arrivata in treno stamattina! L'ho fatto solo per Vasco, ho già seguito più di 40 concerti e non vedo l'ora di assistere al nuovo show". Tanti hanno fatto la notte in bianco per essere oggi tra i primi a entrare allo stadio. Tra loro Ezio, 58 anni, di Pescara, arrivato con il figlio Andrea di 9: "Me lo porto sempre con me a ogni concerto del 'Komandante', Andrea è un fan sfegatato come me".

Traffico

Le due serate di Vasco a Rimini hanno rivoluzionato la viabilità. Dalle 14 di oggi completamente blindata la zona stadio, con tante strade chiuse a circolazione e sosta. E per di più c'è la fiera di RiminiWellness... Se la mattinata di oggi tutto sommato ha registrato sì rallentamenti e code ma senza particolari intoppi, a eccezione di chi usciva dal casello di Rimini sud e di chi percorreva la Statale 16, nel pomeriggio si sono registrati parecchi ingorghi.

Nonostante le limitazioni fossero state comunicate per tempo con tanto di volantinaggio da parte della polizia locale, il giro di vite ha colto di sorpresa diversi automobilisti. Già durante la mattina nella zona 'blu' (compresa tra le vie Mamiani, IX Febbraio, Machiavelli, Pellico, Sartoni, Arnaldo. da Brescia, Gioberti, Lagomaggio) i vigili avevano chiamato il carro attrezzi per far rimuovere alcuni mezzi sorpresi a sostenere dove non consentito. Il blocco della viabilità tornerà operativo dalle 8 di domattina fino alle 3 di notte. La circolazione dei veicoli (auto e moto) sarà interdetta all’interno dell’area ricompresa tra via Tripoli (percorribile), via Ugo Bassi (percorribile), via G.M. Giuliani (percorribile), via Annibale Fada (percorribile), via C.A. Dalla Chiesa (percorribile), via Giovanni Fantoni (percorribile solo fino all’intersezione con via Abruzzo che non sarà percorribile, ad eccezione dei residenti).

La lettera del vescovo di Rimini a Vasco

"Caro Vasco, mi permetto di darti del 'tu' perché, pur senza averti mai incontrato personalmente, ti sento quasi come uno di famiglia. Se puoi suggerisci ai giovani a non aver paura di una 'vita spericolata' e ad 'andare al massimo' nell'amore verso gli altri, gli esclusi, i fragili, verso tutti. Chi vuol 'trovare un senso a questa vita' lo può trovare nel rendere felici gli altri". Sono le parole che mons. Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini, ha scritto a Vasco Rossi alla vigilia del suo tour che ha deciso di iniziare nella città romagnola.

La lettera di risposta del rocker

Il rocker di Zocca ha molto apprezzato le parole del presule e dopo poche ore ha deciso di rispondere: “Caro Don Nicolo’, grazie per la tua bellissima lettera, mi hanno fatto molto piacere le tue parole così piene di umanità. Ancora di più leggere che abbiamo in comune De Andrè e Genova, “Creuza de ma’”, il porto di mare che da sempre accoglie gente da tutto il mondo. Che include, mai esclude.

Come l’Emilia Romagna, questa terra fantastica e sorridente, ora ferita. Ma si rialzerà. Io sono qui per portare un po’ di gioia, di carica, di solidarietà, i miei due concerti saranno “dedicatissimi” a questa terra che io amo, ci sono nato e so che si rialzerà.

Io non sono un gran parlatore, mi esprimo con le canzoni. La mia “combriccola” è diventata un “popolo” sì, ma sempre tutta di gente a posto con dei valori, hanno dei sogni. E poi il duro scontro con la realtà. Io mi limito raccontare loro quello che ho imparato, che “le stelle stanno in cielo, i sogni non lo so, so solo che son pochi quelli che s’avverano”. A me credono perché sanno che sono sincero e dico solo la verità. Che la realtà è meno dura di quello che uno immagina, meglio affrontarla, guardarla in faccia.

Senza naturalmente mai rinunciare a “una vita spericolata”, come le star al Roxy bar. Guai smettere di sognare.

Mi dicono che tutti ti amano qui a Rimini, che sei un prete, un uomo… Un Vescovo di mare, navighi anche tu tra le debolezze dell’uomo, anche tu come Don Gallo, costruisci ponti, non muri.

Per me Rimini è come essere a casa, mi ci sono sempre trovato bene, Benvenuto, ben arrivato bentrovato, caro Don Nicolo’…e grazie per il tu.

Vasco Rossi”