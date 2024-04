Gabry Ponte in concerto a Cattolica il 7 agosto: info e prezzo dei biglietti

Rimini, 9 aprile 2024 - Un'icona italiana della musica da ballare sbarca in riviera romagnola, per celebrare 25 anni di carriera. Gabry Ponte, dj e producer con numeri da record, si prepara a infiammare l'arena della Regina di Cattolica (Rn) il 7 agosto, per quella che è la terza tappa di un piccolo tour estivo italiano che lo vede esibirsi anche al Rock in Roma, a Francavilla al Mare (Ch), a Gallipoli (Le) e a Villa Bellini (Ct). Per ulteriori informazioni sul live, consultare il sito di Livenation.

Chi è Gabry Ponte

Nel corso dei 25 anni di carriera, il dj torinese b ha collezionato oltre 3 miliardi di stream globali, 3 dischi di diamante, 44 dischi di platino e 24 dischi d'oro, ai quali vanno aggiunti gli oltre 15 milioni di ascoltatori mensili che ha attualmente su Spotify, dove è tutt'ora il terzo artista italiano più ascoltato al mondo (primo tra i dj, ndr).

La carriera di questo artista inizia ufficialmente nel 1998 con il gruppo Eiffel 65, il cui singolo di debutto ‘Blue (Da ba dee)’ scala le classifiche di tutto il mondo e supera le 8 milioni di copie vendute. Nel 2000, in seguito all'uscita dell'album 'Europop' arrivato alla vendita di 4 milioni di copie, il gruppo si aggiudica l'European Music Awards per il "Miglior Artista italiano nel mondo".

Un percorso iniziato, quindi, subito con il botto quello di Gabry Ponte, che poco dopo il successo con il gruppo inizia la propria carriera da solista. La scalata lo porta, nel corso del 2014, a entrare per la prima volta nella top 100 mondiale dei dj, al numero 61. Tra i vari successi degli ultimi sono da citare i singoli 'Monster', pubblicato nel 2019 e ad oggi con oltre 312 milioni di stream, e 'Thunder', uscito nel 2021 e entrato nella top 200 della classifica di Billboard. Con oltre 4 milioni di utenti sulle piattaforme social, Gabry Ponte si trova oggi al numero 42 nella graduatoria Climax che stila l'elenco dei dj più seguiti al mondo.

Info e prezzi

L'evento è in programma il 7 agosto all'arena della Regina di Cattolica (Rn), il cui ingresso si trova al numero 28 di piazza della Repubblica.

I biglietti sono disponibili in prevendita online a partire dalla giornata di martedì 9 aprile, all'interno dei portali Ticketone, Ticketmaster e Ciaotickets. Il prezzo per assistere al live è di 46 euro.