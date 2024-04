Il centro di Cattolica si rifà il look. Il maxi progetto vale due milioni

Cresce in città la curiosità per il nuovo progetto di rinnovamento dell’intero centro cittadino a Cattolica. Panchine, illuminazione, più verde, un "bosco" in Piazza Nettuno, ecc. In tanti si chiedono come e quanto dovrà spendere il Comune di Cattolica per un progetto che potrebbe davvero cambiare volto all’asse turistico-commerciale della Regina, che vuole rilanciare le proprie ambizioni. Ora emerge anche che la cifra ipotizzata da tecnici ed amministrazione comunale per la realizzazione del progetto è di circa 2 milioni di euro, complessivamente, e che sarà questo il bersaglio grosso da raggiungere nei prossimi bandi in uscita in Regione. Con l’augurio di poter rientrare in graduatoria, l’amministrazione comunale sta valutando sempre la portata di un’operazione che potrebbe prevedere un 70% di finanziamento regionale, ed un 30% restante da parte proprio dell’ente pubblico comunale disposto a fare sacrifici pur di cambiare volto alla città.

Intanto continuano a susseguirsi i commenti positivi tra operatori e cittadini sul progetto presentato la scorsa settimana al Palazzo del Turismo: "Si consideri che è un progetto a costo zero per l’amministrazione comunale – ci tiene a ribadire il dirigente Baldino Gaddi – perché rientra negli accordi con il consorzio Coir che si è aggiudicato precedentemente l’accordo quadro per alcune opere e asfalti in città. Un progetto che ci è stato proposto a costo zero e che riteniamo un’ottima strada da percorrere". La sindaca ha ribadito il massimo coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni di categoria invitando chiunque a dare il proprio contributo, anche a livello di proposta, in questi mesi di progettazione. In attesa, che entro fine 2024, si presentino bandi regionali finalizzati alla rigenerazione urbana e dunque a progetti specifici come per il centro di Cattolica in via Bovio e Mancini.

lu.pi.