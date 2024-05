Flaminio, capienza aumentata a 3500 posti: "Vogliamo arrivare a gestire l’intero impianto"

Il futuro di Rbr passa per un ammodernamento del Flaminio. La società sta discutendo col Comune e i dialoghi si sono fatti intensi e produttivi. "La società – spiega l’ad Carasso – ha messo in campo le figure più qualificate, come il presidente Maggioli e il presidente onorario Giove Boldrini. Ci stiamo confrontando con l’amministrazione e c’è un feeling vero. In questo momento posso dire che stiamo vedendo la luce, però ci sono dei tempi tecnici da rispettare. Siamo ottimisti. I tempi? Diciamo che dal 2025-2026 forse potremo incidere sul Flaminio". L’idea è portare la capienza a 3500 posti, oltre a tante modifiche per una maggiore fruibilità complessiva. "Il progetto più grande è quello di poter gestire la nostra casa, il Flaminio – spiega il presidente Maggioli -. Stiamo portando avanti un progetto ampio".