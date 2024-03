Pechino Express 2024, Paolo Cevoli e la moglie vincono la prima tappa

Rimini, 8 marzo 2024 – La Romagna si fa onore anche a ‘Pechino Express 2024’. La prima tappa, che si è snodata lungo 288 chilometri, ieri sera è stata vinta dai riccionesi Paolo Cevoli, attore, comico e cabarettista, e dalla moglie Elisabetta Garuffi di professione stilista. Ad annunciarne la vittoria è stato Costantino della Gherardesca, conduttore di questa undicesima edizione, che vede nelle vesti dell’inviato speciale Gianluca Fru Colucci dei The Jackal.

Il percorso

“I Romagnoli” lungo questo primo tratto, percorso sulla ‘Rotta del Dragone’, con determinazione hanno affrontato prove e ostacoli di questo incredibile viaggio “da raccontare ad amici, parenti e analisti”, come ironizza Costantino, forza, coraggio, determinazione e, soprattutto con quell’ironia che tanto piace al grande pubblico. Una costante fin dal principio, quando il conduttore, rivolto ai concorrenti dice: “Siete le coppie più belle di sempre”, pronta l’ironica e divertente replica di Cevoli: “Ruffiano!”.

Poi via con le prove: la ricerca della vietnamita raccoglitrice di fior di loto per avere il primo indizio su dove trovare lo zaino, il rimprovero di Paolo alla sua Betta per non avergli indicato la giusta direzione per la loro barchetta, la navigazione sul fiume, remando coi piedi. Alle prese con i remi anche la Garuffi e poi Cevoli remano come fanno a casa loro. Lo dice chiaramente Paolo con la sua tipica verve romagnola: “Io remo alla riminese non rompetemi i….”.

Singolare la scena in cui I Romagnoli per andare ad Hanoi , trovano un passaggio prima di tutti gli altri concorrenti, mostrando la foto di Valentino Rossi.

Capita anche di perdere la pazienza al semaforo nel partire dalla giungla urbana. Tanta la forza nel salire i 500 gradini per poi fare in cima il selfie con una vietnamita avvolta nel tipico costume. Ed è sempre il fantastico Paolo nella porcilaia a scoprire dov’è il maialino finto che lo porterà al tappeto rosso. Una folle corsa, insomma, che ha riservato anche tante meraviglie, come nell’incantevole grotta. Così via verso la meta con gli altri concorrenti: Damiano e Massimiliano Carrara, fratelli pasticceri originari di Lucca, Artem e Antonio Orefice, attori conosciutisi sul set della serie ‘Mare Fuori’, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, gli attori Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, le conduttrici televisive Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, nonché Estefania Bernal, Miss Universe Argentina e in Italia volto di ‘Scherzi a Parte, con la modella e schermitrice Antonella Fiordelisi. Una gara avvincente, che in questa prima tappa non ha visto alcuna eliminazione.

La vittoria

Insieme i protagonisti hanno continuato il viaggio che tra Vietnam Laos e Sry Lanca li impegnerà per 5000 chilometri, portandosi dietro solo uno zaino in spalla e un euro al giorno per spostarsi. Sempre tra mille prove anche a tavola, dove il piatto è servito anche con zuppa di tartarughe e carne di maiale in panino dolce. Così fino all’inattesa vittoria: “Abbiamo vinto! Ma nooo!”, esulta Cevoli, che abbraccia e accarezza la moglie. Costantino ricorda che con la loro vittoria contribuiscono a sostenere ActionAid, che opera in Vietnam con diversi progetti umanitari”. Pechino Express continua su Sky Uno e in streaming su Now Tv, sempre disponibile on demande visibile su Sky Go, tutti i giovedì alle 21.15.