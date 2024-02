Pechino Express 2024, Paolo Cevoli e la moglie: “Siamo carichi come delle molle e puntiamo al trionfo”

Rimini, 24 febbraio 2024 - Pechino Express 2024, parte il conto alla rovescia. Tra i partecipanti alla nuova edizione dello Sky show anche il comico riccionese Paolo Cevoli e la moglie Elisabetta Garuffi, stilista riminese. Loro saranno i "romagnoli" alla scoperta della "Rotta del dragone".

La coppia è pronta a mettersi in gioco e in un video di presentazione su Sky traspare tutto l'entusiasmo per l'inizio di questa avventura. Leggono insieme e con l'immancabile ironia si presentano al pubblico.

"Finalmente partiamo, lo zaino è pronto speriamo di vedere tante belle robe, siamo carichi come delle molle e puntiamo al trionfo. Una vittoria che più di così non si può. L'urlo della carica? E' ... vaiiii". In tutto le coppie partecipanti sono otto e percorreranno la 'Rotta del Dragone', che snoda la sua coda dal Vietnam del nord, Laos e Sri Lanka. Pechino Express 2024 andrà in onda su Sky dal 7 marzo.