Paolo Cevoli a Pechino Express, ecco con chi partecipa il comico romagnolo

Rimini, 7 ottobre 2023 – Paolo Cevoli a Pechino Express 2024. Il comico riccionese parteciperà alla nuova edizione dello show Sky con la moglie Elisabetta Garuffi, stilista riminese. Il reality andrà in onda su Sky e in streaming su Now solo nel 2024, ma le 8 coppie protagoniste sono già pronte a partire per le riprese.

A guidarle ci sarà anche quest’anno l’ormai Costantino Della Gherardesca, che al suo fianco al posto di Enzo Miccio avrà un ''inviato'' speciale, Fru dei The Jackal, uno dei concorrenti più amati delle ultime stagioni del programma.

Paolo Cevoli, dall’albergo al palco

Paolo Cevoli nasce a Riccione 65 anni fa (29 giugno 1958) in una famiglia di albergatori, si laurea in Giurisprudenza e mentre lavora nella ristorazione partecipa al concorso per giovani comici La Zanzara d'Oro, classificandosi terzo e da qui nasce il suo sodalizio con Zelig che lo ha reso famoso. Il suo personaggio più noto e amato è sicuramente l’assessore Palmiro Cangini. Vive a Bologna dal 1990 con la moglie Elisabetta Garuffi (sposata nel 1986) e i figli, Giacomo, 35 anni e Davide di 33.

Dopo tanti anni di Zelig e diverse pubblicità, ha continuato e continua a fare cabaret e spettacoli teatrali in giro per l’Italia, ma il suo lavoro ufficiale è quello di consulente nel settore della ristorazione. Nel novembre del 2021 e del 2022 torna ad esibirsi a Zelig con il suo cavallo di battaglia Palmiro Cangini. Nel 2023 partecipa alla terza edizione di LOL - Chi ride è fuori su Prime Video. Recentemente lo si vede in tv negli spot di ‘Poltrone e Sofa’.

Le 8 coppie sulla ‘Rotta del Dragone’

Le 8 coppie percorreranno la 'Rotta del Dragone', che snoda la sua coda dal Vietnam del nord, Laos e Sri Lanka. La prima delle 8 coppie che compongono il cast è formata da Fabio ed Eleonora Caressa. Fabio è tra i telecronisti più seguiti e amati dal pubblico italiano. Voce e volto di Sky dal 2003, ha raccontato insieme all'amico Beppe Bergomi i più grandi eventi calcistici italiani e internazionali degli ultimi vent'anni. Eleonora detta 'Leo', ha 19 anni e frequenta il primo anno della Facoltà di scienze umanistiche per la comunicazione all'Università Statale di Milano. Adora viaggiare e conoscere luoghi e persone nuove. La seconda dai fratelli pasticceri, originari di Lucca ma attivi a Los Angeles con due pasticcerie, Damiano e Massimiliano Carrara. La terza coppia è composta da Artem e Antonio Orefice, due attori che si sono conosciuti sul set della serie 'Mare Fuori': Artem interpreta Pino o Pazz, Antonio è Totò. La quarta dal comico e attore 65enne Paolo Cevoli e dalla moglie Elisabetta Garuffi, riminese e stilista. La quinta coppia vede in gara l'attrice Nancy Brilli e il collega Pierluigi Iorio, amici da 5 anni grazie a uno spettacolo teatrale. Due leggende dello sport italiano formano la sesta coppia e sono Kristian Ghedina e Francesca Piccinini. Lui tra i discesisti italiani con più vittorie in Coppa del Mondo di Sci, lei una delle pallavoliste italiane più conosciute e amate che con la maglia azzurra vince la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo del 1996 e quella ai Mondiali del 2002: per quest'ultimo successo viene nominata Cavaliere della Repubblica Italiana. La settima coppia è formata dalla conduttrice televisiva e blogger Maddalena Corvaglia e dalla collega Barbara Petrillo. L'ottava, infine, vede insieme la Miss Universe Argentina e in Italia volto di 'Scherzi a Parte' e dell''Isola dei Famosi', Estefania Bernal, e la modella e schermitrice Antonella Fiordelisi.