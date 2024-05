Victoria dei Maneskin infiamma il Cocoricò nell'unica data italiana

Rimini, 2 maggio 2024 – Ha scelto il Cocoricò di Riccione Victoria De Angelis per un dj set attesissimo. La notte di martedì 30 aprile si è accesa con la sua musica, lei artista acclamata in tutto il mondo, nell'unica data italiana scelta dalla co-fondatrice dei Maneskin. Sotto la piramide più famosa d'Italia, De Angelis ha catalizzato l'attenzione di migliaia di persone per ballare con la sua musica nella T-Room. Un 'set' intenso dove la sua bravura in consolle, dal respiro internazionale, ha scatenato un'energia contagiosa. Tra ritmo di suoni, luci e ovviamente divertimento.

Per una notte Vic ha appeso il basso al chiodo vestendo i panni della deejay. Personalità eclettica e musicista apprezzata a livello internazionale, Victoria è stata affiancata nel suo deejayset dal brasiliano Mochakk, artista che ha conquistato un pubblico globale scalando le line up dei più importanti club e festival mondiali. A fine febbraio Victoria ha pubblicato su Soundcloud il suo primo mix dal titolo Victoria’s Treat. La data, l’unica in Italia, si è aggiunta a un calendario di esibizioni in tutta Europa.