Chi è il cantante Filippo Malatesta: il suo ristorante colpito da un incendio nella notte

Rimini, 15 aprile 2024 - Brutta disavventura per il cantautore Filippo Malatesta. Un ristorante di sua proprietà, il 'Kiosko Vincanto' di Villa Verucchio, è stato duramente colpito da un pesante incendio nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 aprile. Il locale è ormai da anni di proprietà di Malatesta, nome d'arte di Filippo Baschetti, e consiste da tempo in un'attività parallela alla carriera musicale dell'artista, iniziata nel corso dei primi anni '90.

Gli esordi

Nato a Verucchio nel 1968, Filippo si avvicina alla musica dal vivo già in età adolescenziale. Nel 1984 fonda i 'Fibra' insieme all'amico e mentore Fabio Giovanni Malacarne, da cui impara a suonare la chitarra. Il gruppo si esibisce principalmente nel territorio riminese e suona soprattutto cover di band e artisti importanti, dagli U2 ai Simple Minds passando per Lucio Battisti.

Il primo album

La svolta arriva qualche anno dopo, nel 1990, quando Filippo viene notato da una donna di nome Patrizia Rabitti, durante un’esibizione dal vivo, e presentato da quest'ultima al marito Mario Flores, proprietario di un importante studio di registrazione riminese. Patrizia, qualche anno dopo, sarà anche l'ideatrice del nome d'arte ‘Malatesta’, relativo alla storica casata con il quale Filippo condivide le origini verucchiesi.

Dopo due anni di lavori e provini presso diverse case discografiche di Milano, nel 1992 Filippo Malatesta pubblica il suo primo album,'La Figlia del Re'. Nello stesso anno arriva anche la prima apparizione in televisione, nel programma 'Canzoniere per l'estate'.

Il successo e il primo tour

Sono anni dettati da un grande successo per Filippo Malatesta, che lo porta ad aprire i concerti italiani dei tour di Bob Dylan nel 1992 e di Neil Young nel 1993. Dopo avere ottenuto ulteriore visibilità venendo ospitato varie volte da Red Ronnie nel programma 'Roxy Bar', l'artista originario del riminese inizia un tour che lo porta in club di tutta Italia. Nel 1994 incide a San Francisco il secondo album in studio 'Malatesta' a cura di Corrado Rustici, produttore fra gli altri di Elisa e Zucchero, e partecipa nel corso della stagione estiva alla trasmissione 'Un disco per l'estate' a Riccione.

Il terzo lavoro del cantautore, 'Il re delle Tre', viene rilasciato nel 1997, un anno di importanti cambiamenti. Su tutti l'allontanamento dalla casa discografica Visa Records, con cui Filippo ha un diverbio per via delle scelte artistiche delle produzioni.

Gli ultimi lavori

Nel 2000 collabora con la cantante romana Syria, per il quale scrive il brano 'Cento giorni' contenuto nel disco 'Come una goccia d'acqua'. Nel 2004 pubblica il quarto album in studio 'Giramondo' e, nel mentre, diviene proprietario del ristorante 'Il Vincanto' a Villa Verucchio, dove si esibisce regolarmente.

Quindici anni dopo, nel 2019, incide il quinto disco 'Sopra la Polvere', contenente arrangiamenti di brani vecchi e nuove tracce, mentre durante il periodo di lockdown 2020 rilascia l'ultimo lavoro di inediti intitolato 'Biutifullove'.