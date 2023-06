Filippo Malatesta, 30 anni di musica in un concerto

Parte stasera in piazza Malatesta la rassegna Sgr live (ore 21). La prima data porta sul palco dell’arena la poetica di Filippo Malatesta (Filippo Baschetti) che con i suoi musicisti ripercorrerà 30 anni di carriera.

Che performance porterà nella ‘sua’ piazza?

"Sarà una sorta di riproposta di quello che ho prodotto artisticamente in questi 30 anni. Da ogni album estrapolerò tre, quattro canzoni e li eseguirò sul palco con i miei amici musicisti, oltre a qualche cover degli U2, di Dalla, di De André. Sarà emozionante".

‘Biutifullove’ è il titolo del suo ultimo album e anche di questo concerto.

"Il nome glielo ha dato mia figlia di 9 anni, e io l’ho riprodotta come lei l’ha compresa. È stato pubblicato alla fine del 2020 dall’etichetta riminese Yourvoice Records e realizzato durante il periodo di lockdown. Ora c’è questo singolo, dal titolo ‘Eri tu’, un brano coerente con il mio stile musicale e che eseguirò anche all’arena Francesca da Rimini. Lo potrei dedicare a lei, all’eroina riminese, perché anche lei è stata travolta dagli eventi e dai cambiamenti".

Lei ha iniziato nel 1993. Com’è cambiato il modo di fare musica, da allora?

"Ho iniziato suonando nei locali, quelli erano i social di adesso. Siamo circondati da nuove sonorità, il mondo discografico è cambiato, ma se hai la voglia di suonare non c’è nulla che ti può fermare".

Cos’è stata Rimini per lei?

"Non c’è un locale dove non ho suonato in questi 30 anni, Rimini mi ha dato tanto, tantissimo. Ora manca un po’ quel fermento di allora, non si trovano tanti locali per fare i live. Io uno l’ho anche creato. È nel live che l’artista si crea e si realizza".

Rosalba Corti