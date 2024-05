I Reggenti aprono la campagna elettorale

Aperta la campagna elettorale a San Marino per le consultazioni del 9 giugno. "È, quella del voto per il rinnovo del Consiglio Grande e Generale, un’importante responsabilità nonché la massima espressione dell’esercizio della sovranità popolare – inizia così il messaggio della Reggenza – E’ fondamentale che l’informazione consenta la conoscenza dei programmi e dei candidati. Confidiamo sul senso di responsabilità e rispetto da parte di tutti i protagonisti in competizione affinché questa fase di campagna elettorale si svolga con lealtà, equilibrio e senza eccessi. Determinante sarà l’impegno corale a far sì che la campagna elettorale possa svolgersi nella piena osservanza delle e regole e in maniera civile".