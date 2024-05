La notte dei vandali. Danni in spiagge e locali

Almeno quattro o cinque, tra bar, ristoranti e locali, presi di mira da ladri che hanno danneggiato vetrine e porte finestre. Vandali scatenati sulla spiaggia del bagno 84, tra lettini ribaltati e ombrelloni fatti a pezzi. Notte di devastazione a Cattolica, con varie segnalazioni ai carabinieri e alla polizia locale arrivate da varie parti della città, specialmente dalla zona del centro e dal lungomare.

Allarga le braccia Paolo Maltoni, del bagno 84: "Oggi (ieri per chi legge, ndr) dovevano arrivare i primi tedeschi della stagione, ma al mattino la spiaggia era ridotta come un campo di battaglia. Hanno spezzato i pali di tredici ombrelloni, hanno ribaltato i mosconi e le brandine, seminando danni qua e là. A compiere il raid sono stati probabilmente dei ragazzini: quasi sicuramente erano ubriachi, visto che ho trovato anche bottiglie di alcolici, lattine e bicchieri sparsi ovunque. Se il buongiorno si vede dal mattino, non è certo un buon inizio per la stagione. Ho chiamato i carabinieri, che sono arrivati immediatamente. Hanno sorpreso alcune persone che bivaccavano. Sono state identificate, anche se non credo centrino con i danneggiamenti. Naturalmente ci siamo subito rimboccati le maniche per rimettere tutto a posto".

A proposito di vandali ieri mattina, in diversi stabilimenti di Rimini Sud, i bagnini hanno trovato le serrature delle porte riempite con la colla. Tornando a Cattolica, soliti ignoti in azione anche al ristorante ‘I Mangiari’ di via Fiume, in pieno centro.

"E’ la terza volta che accade da quando siamo aperti - spiega la titolare - per fortuna questa volta non sono riuscito a introdursi all’interno del locale. Il vetro antisfondamento della porta di ingresso, che si affaccia su via Matteotti, ha resistito, anche se è stato pesantemente incrinato. Naturalmente ora dovremo sostituirlo, senza contare il disagio per i clienti che devono entrare nel ristorante. Probabilmente hanno utilizzato un oggetto contundente. Era già successo un anno fa e quella volta erano riusciti a portare via il fondo cassa". Altri tentativi di effrazione sarebbero stati compiuti nelle vie Dante, Verdi, Pascoli e in piazza De Curtis. Allertati i carabinieri che hanno compiuto sopralluoghi e acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza alla ricerca di indizi utili per l’identificazione dei colpevoli.