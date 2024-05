Colpita da attacco epilettico durante la partita di calcio

Fuori programma sugli spalti durante la partita. Una donna francese, che stava seguendo il match tra due formazioni giovanili sul campo della polisportiva Stella di Rimini, è stata colta da un attacco epilettico. . "Nel fine settimana - spiega il vice presidente della polisportiva, Massimo Astolfi - abbiamo ospitato alcuni incontri del Torneo Delfino. Era in corso una partita tra due squadre provenienti dalla Francia. A un tratto una donna sulla quarantina, madre di un calciatore, ha cominciato a sentirsi male. Da quanto appreso, si è trattato di un attacco di epilessia. E’ stata soccorsa dai familiari e dagli altri spettatori, mentre la partita è stata sospesa. Sul campo è arrivata un’auto medicalizzata. Per fortuna la signora ha ripreso conoscenza e, anche se un po’ provata, si è messa in piedi da sola ed è stata accompagnata in pronto soccorso per una visita. Alla fine sembra che si sia risolto tutto nel migliore dei modi". Nel pomeriggio un’altra ambulanza ha fatto visita allo stadio, questa volta per soccorrere una giovane calciatrice che si è rotta un braccio.