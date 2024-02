Il tributo di Malatesta agli U2

Per ‘Piccoli mondi, rassegna di concerti e teatro per famiglie’, il cantautore Filippo Malatesta si prepara a infuocare la platea riccionese con One, concerto monografico in omaggio agli U2 che viaggia verso il sold-out. Il sipario si alzerà oggi alle 17 nella Nuova Sala Africa, in viale Gramsci 39. In repertorio i grandi successi della band irlandese che, in alcuni casi seguiranno fedelmente il brano originale, mentre in altri, riarrangiati, se ne mostreranno gli aspetti più nascosti e sorprendenti. Il tutto per un pomeriggio dalle grandi sonorità rock (ingresso 12 euro, posto unico. Info: 320.7280791). Tra i brani più attesi One, Pride e With or Without you e con questi tanti altri che hanno fatto e continuano a fare storia. Oltre a Malatesta sul palco ci saranno Aldo Maria Zangheri (viola), Lucio Aiello (basso), Marco Giorgi (tastiera e cori), Mauro Mussoni (percuteria) e don Marco Foschi (che ne curerà la narrazione). ‘Piccoli mondi’, ideata e curata da: Punto Giovane, Rimini Classica e Strada San Germano Aps, chiuderà i battenti domenica 25 con Shezan, Genio impossibile, di e con Alexsander de Bastiani, capitano italiano della squadra di magia da scena e tre volte finalista ai Campionati del mondo, con uno spettacolo di grande abilità, giocoleria e destrezza. In gran parte autofinanziata, la rassegna si regge su contributi privati di piccoli sponsor e delle associazioni promotrici dell’evento e si avvale del patrocinio non oneroso del Comune di Riccione.

Nives Concolino