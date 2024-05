Ladri di caramelle forzano il chiosco in piazza Adamello

Hanno divelto la saracinesca del chiosco per cercare qualcosa di prezioso oltre alle caramelle che la famiglia Piezzi vende da una vita a turisti e viserbesi in piazza Adamello, a Rivabella. La spaccata, racconta Giuseppe Piezzi, "è avvenuta nella notte tra domenica e lunedì, difficile dare un orario preciso. Hanno sfondato la saracinesca del chiosco e sono entrati. Alla fine non hanno rubato praticamente nulla, ma ci hanno provocato molti danni e sarà impegnativo rimettere a posto tutto". I ladri non si sono limitati a forzare una parte della saracinesca per entrare, hanno divelto la struttura che si è poi accasciata a terra. Non è la prima volta che il chiosco viene preso di mira dai ladri. "Era già accaduto, ma una quindicina di anni fa. Oggi ci risiamo". La famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri nella giornata di ieri, nell’attesa di capire quanto servirà per mettere a posto il chiosco e tornare a fare felici i più piccoli.