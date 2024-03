Pechino Express 2024, eliminati ‘i Romagnoli’ Paolo Cevoli e la moglie Elisabetta: fatti fuori da ‘i Caressa’

Rimini, 15 mazro 2024 – Vinta con orgoglio la prima tappa di Pechino Express sulla Rotta del Dragone, la coppia i Romagnoli, ossia i riccionesi Paolo Cevoli e la moglie Elisabetta Garuffi, è stata eliminata. E’ successo ieri sera a conclusione del secondo tratto di 180 chilometri, che da Lang Son, attraverso Dong Dang li ha portati a Hung Viet, in Vietnam.

Pechino Express 2024: l'eliminazione de 'i Romagnoli' Paolo Cevoli e la moglie Eisabetta (Foto Nives Concolino da Sky uno)

A vincere sono stati invece Fabio Caressa e la figlia Eleonora, ovvero i Caressa, che, assieme ai Brillanti, a inizio puntata, Cevoli in qualità di vincitore della prima tappa aveva penalizzato con 10 e 15 minuti di ritardo alla partenza. La scelta era caduta su loro, in quanto più veloci e agili.

A questo punto, come previsto dalle regole del gioco, ieri sera è spettato ai Caressa decidere chi eliminare, sicché i due hanno subito fatto fuori I Romagnoli. La motivazione? “L’idea iniziale, se mai ci fossimo trovati in questa situazione – hanno risposto al conduttore Costantino della Gherardesca - era quella di rispettare la classifica finale, quindi di penalizzare l’ultimo arrivato. In più ci hanno dato un malus per cui è giusto rispondere con un gancio”.

Per Paolo ed Elisabetta si profilava ancora una via di salvezza con il contenuto della busta nera di Pechino Express, che ha confermato l’esclusione. Salva invece la coppia delle Amiche, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo.

Ma intanto tra i concorrenti c’è chi a voce alta urla: “bravi”. E Paolo: “Vi vogliamo bene”. “Eravate partiti fortissimi, vincendo a sorpresa la prima tappa - commenta il presentatore -. Abbiamo visto un marito e una moglie complici, che si sanno divertire insieme e che hanno sempre voglia di mettersi in gioco. Avete portato un po’ della vostra terra, serietà e allegria insieme” E Cevoli: “Grazie! Questo per noi è stato un viaggio nell’umano, ci siamo regalati tante cose, tante gioie”. Poi rivolto alla sua metà : “Dam un bes! Che fortuna avere una moglie di Rimini che fa anche la barcaiola!” “Non mi sarei mai immaginata di fare una cosa così, quando Paolo me l’ha chiesto!”, esclama la Garuffi. Zaino in spalla la coppia, dopo tante ardue prove, comunque superate, è tornata in Romagna. Pechino Express continua su Sky Uno e in streaming su Now Tv, sempre disponibile on demand visibile su Sky Go, tutti i giovedì alle 21.15