Il matrimonio di Simona Ventura con mille invitati: dove e quando

Rimini, 17 marzo 2024 – Saranno nozze... rosa. Non per il colore dell’abito – o meglio degli abiti, visto che promette di sfoggiarne tanti – della sposa. Simona Ventura e Giovanni Terzi convoleranno a nozze il 6 luglio a Rimini, nel pieno del weekend della Notte rosa.

La data l’aveva già anticipata qualche mese la Ventura, dopo il compagno e futuro marito Giovanni Terzi le ha chiesto la mano durante una puntata di Ballando con le stelle.

E l’altro ieri la Ventura, ospite di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno su RaiUno, non solo ha confermato la data delle nozze, ma anche il fatto che il loro matrimonio – come era trapelato – si farà a Rimini.

"Lui è l’amore della mia vita. Stiamo preparando già tutto. Celebreremo le nozze a Rimini, che è la nostra città del cuore", spiega la Ventura. Dove? Naturalmente "al Grand Hotel, che è il nostro luogo del cuore".

E dove da alcuni anni la Ventura e Terzi organizzano gli incontri de La terrazza della Dolce vita con cantanti, attori, personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura e non solo.

La Ventura è scesa nei particolari annunciando che "faremo anche una festa pre-matrimoniale. Abbiamo già fatto la lista di ospiti, siamo sui mille". Tanti, tantissimi. E la lista potrebbe allungarsi.

Ci saranno tanti volti noti della tivù al matrimonio della coppia al Grand Hotel, dove sarà celebrata anche la cerimonia (con rito civile).

Non solo: la coppia starebbe pensando anche di organizzare, quel giorno, un momento di festa aperto a tutti in piazzale Fellini. Un grande brindisi col pubblico di Rimini, che in questi anni si è sempre più affezionato a Simona Ventura e a Giovanni Terzi, che qui ormai sono diventati di casa.

Per quanto poi riguarda l’abito da sposa, la Ventura ha le idee già molto chiare: "Siccome siamo donne di spettacolo voglio essere spettacolare".

L’abito della sposa "non sarà bianco". E non sarà solo uno. "Avremo diversi look, Enzo Miccio sta curando il tutto. Non voglio essere sobria. Non è da me".

Aspettando nuovi particolari sulla cerimonia e sugli abiti, le parole della Ventura fanno ben capire che sia lei e che il futuro marito intendano fare le cose in grande.

Il loro matrimonio al Grand Hotel si annuncia come un grande evento. E sarà anche un grande spot per Rimini e la Riviera, negli stessi giorni in cui si festeggerà anche la nuova edizione della Notte rosa , quest’anno in programma dal 5 al 7 luglio.

Ma Rimini non è – solo – il luogo in cui la coppia ha deciso di sposarsi. Il progetto è quello di fare le valigie e trasferirsi a vivere da queste parti.

"Sia io che Simona – ci conferma al telefono lo stesso Giovanni Terzi – amiamo moltissimo Rimini e tutta la Romagna. Per questo speriamo di venire a vivere prima o poi dalle parti di Rimini".

Un amore, quello per la Riviera, sbocciato ormai diversi anni fa. Proprio a Rimini la coppia voleva convolare a nozze già nel 2020. Il matrimonio poi venne rimandato, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia. Ora, finalmente, il grande giorno si avvicina e la coppia sta preparando tutto nei minimi dettagli.

Il Grand Hotel, dove Terzi e la Ventura da alcuni anni organizzano e conducono La terrazza della Dolce vita , sarà il cuore della festa. E i ben informati dicono che la coppia stia già cercando casa a Rimini.