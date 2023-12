Notte Rosa 2024, svelata la data del Capodanno d’estate: ecco quando si svolgerà

Rimini, 20 dicembre 2023 - Notte Rosa: la data c’è! Il Capodanno d’estate della Riviera andrà in scena nel primo weekend di luglio, dal 5 al 7. Lo scorso anno si tenne dal 7 al 9: fu l’edizione intitolata Pink Fluid . Le date ufficiali per l’edizione 2024 della kermesse, nata nel 2006 e che quindi l’anno prossimo diventa maggiorenne, sono state stabilite dal consiglio di amministrazione di Visit Romagna, alla presenza del presidente Rimini Jamil Sadegholvaad, del direttore Chiara Astolfi e dei membri del cda e della cabina di regia. "Ci attende una estate ricca di eventi di primissimo ordine – ha commentato Sadegholvaad – e con occasioni gigantesche di promozione del nostro territorio. Basti pensare al Tour de France con le due tappe romagnole di Rimini, il 29 giugno, e Cesenatico il 30. E subito dopo la Notte Rosa".

La Notte Rosa 2024 in scena dal 5 al 7 luglio

Il cda di Visit Romagna ha inoltre esaminato lo schema di convenzione tra Regione, Destinazione Turistica Emilia e Destinazione Turistica Romagna per la gestione delle funzioni conferite in materia di turismo. Inoltre ha fatto il punto "sul programma delle attività di promocommercializzazione che vedranno impegnata Visit Romagna, in sinergia con gli operatori economici e turistici del territorio, nel corso del 2024". Obiettivo "intensificare le campagne, rafforzando il brand Romagna e quelli di prodotto e territorio nonché gli eventi". E valorizzazione dei brand turistici e delle experience di mare, food, sport, wellness, arte e cultura, "con l’obiettivo di consolidare il posizionamento della Romagna nel mercato interno" e soprattutto "ampliare la sua presenza su quello estero".