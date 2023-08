Claudio Cecchetto: “La Pink piadina è una grande spinta per la Romagna e la Notte Rosa”

Rimini, 3 agosto 2023 – "Di imprenditori illuminati la Romagna ne ha tanti e non mi sorprende che la Pink piadina sbarchi sul web per conquistare il mercato anche online".

Ha commentato così Claudio Cecchetto, ambasciatore di Visit Romagna e genio del mondo dello spettacolo, venendo a conoscenza della Pink piadina dedicata alla notte rosa, il capodanno d’estate della riviera. E continua “Il prodotto simbolo della Romagna, cavallo di battaglia di molte aziende del territorio, può diventare ambasciatore anche della Notte Rosa, evento che si può sempre migliorare, ma che non può essere cancellato. Considerando che da 18 anni è la festa della Romagna che tutti i turisti apprezzano e che attendono per divertirsi e passare dei giorni in allegria, in una riviera che sa sempre offrire tanto, la Notte rosa è un evento che può subire modifiche e migliorie, ma esiste ed è un grande biglietto da visita per il nostro turismo".

Il deus ex machina della notte rosa di questo luglio appena passato, a proposito delle voci che si sono rincorse in questi giorni per abolirla commenta: “La petizione non ha avuto successo, anzi la raccolta firme è andata praticamente disattesa, io ringrazio il sindaco di Rimini e Visit Romagna che mi hanno dato fiducia. Il successo dell’evento è palpabile, e per l’anno prossimo invito tanti imprenditori a reinventare il colore, declinandolo nelle diverse sfumature che solo il genio romagnolo sa fare”.

Di recente lo scopritore di talenti come Jovanotti, Max Pezzali e tanti altri ha lanciato la sua RadioCecchetto, riscuotendo parecchio successo.