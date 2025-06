Il programma della Notte Rosa 2025: la Riviera si accende di magia

Rimini, 20 giugno 2025 – Bologna, 19 luglio 2025 - L'attesa si è finalmente conclusa. La Romagna scende in campo con uno degli eventi più attesi della stagione.

Da oggi a domenica giugno torna infatti la Notte Rosa, intitolata per l'occasione "Hit’s Summer”. Giunto alla sua ventesima edizione, la coincidenza simbolica del festival con il Solstizio d'estate, per la prima volta nella sua storia, rappresenterà il modo migliore per aprire la stagione estiva all'insegna del divertimento e dello svago.

La città riminese rappresenta uno dei punti nevralgici della festa. Nelle serate del 20 e 21 giugno a Piazzale Fellini si esibisce il cast dell'RDS Summer Festival, rappresentato da Aiello, BigMama, Carl Brave, Cioffi, Clara, Elodie, Fedez, Gaia, Ghali, Olly, Sarah Toscano, Sophie and the Giants e Tananai, affiancati dagli speaker Rossella Brescia, Ciccio & Baz.

Dal 22 fino al 24 giugno torna, in piazzale Kennedy, la pista da ballo della Liscio Street Parade, dove si alternano orchestre, scuole ballo e dj del mondo del folklore romagnolo.

Fino al 23 giugno ritorna La Notte delle Streghe a San Giovanni in Marignano (Rn), un viaggio fantastico tra mistero, arte e suggestione, che ogni anno incanta migliaia di visitatori tra spettacoli, mercatini e atmosfere fiabesche.

Inoltre, il 22 giugno fino alla mezzanotte sono protagonisti l'Orchestra della generazione Z del Liscio Santa Balera e il Big del Liscio Moreno il Biondo e l'Orchestra Grande Evento.

Il 20 giugno a Riccione sul palco di Piazzale Roma, i dj che hanno segnato la storia della musica italiana si scatenano durante l'Hit'S Summer Night. Lo spettacolo è assicurato, con un mix tra successi storici e hit recenti.

Il 21 giugno, nella spiaggia libera adiacente a Piazzale San Martino dalle 10.30 alle 21 va in scena il Goovi Summer Wave con Michelle Hunziker. Sempre nella stessa giornata, il Gran Gala di danza internazionale, sotto la direzione artistica di Kledi Kadiu, è pronto a coinvolgere il pubblico. Il ballerino inoltre, interpreta nella serata di domenica il "Bolero" di Ravel.

A Misano Adriatico la carica di Paolo Belli e della sua Big Band è pronta ad animare Piazza della Repubblica nella serata del 20 giugno, con una miscela di swing, soul, pop e televisione.

Nella giornata di domenica 22, nel Parco del Sole di Misano Brasile, l'evento "A Tutto Ballo", si propone di guidare il pubblico alla scoperta di balli di gruppo e coreografie estive.

Nella giornata di venerdì 20, a Cattolica la voce di Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, risuona in un live acustico in Piazza Primo Maggio.

Il giorno seguente è quello di Dj Lopez: una serata da vivere con remix di canzoni famose, accompagnati da animazioni e giochi di luce sfavillanti.

Il duo Space Invaders & Mattia Vocalist è pronto ad infiammare Bellaria nella serata di venerdì 20, con uno spettacolo basato sul rock, la musica dance e molta energia visiva.

Infine, venerdì 20 giugno la località di Coriano ospita lo spettacolo "Katastrofa Rock & Friends", un viaggio molto divertente nella storia del rock, guidato dal clown Katastrofa.

Cesenatico si accende con Clara, una delle protagoniste della serie rivelazione: "Mare Fuori" che nella serata di sabato 21 sale sul palco di Piazza Costa.

Nello stesso momento in Piazzale Michelangelo a Valverde si tiene il concerto dei Funky Gallo, una tribute band che omaggia Zucchero, con le sue sonorità soul, blues e pop.

Venerdì 20 Forlì ospita una serata indimenticabile con gli Eiffel 65, preceduti dal DJ set di Kublik & Cire Vocalist.

A Cesena invece è in programma un'anteprima speciale per il decimo anniversario del progetto Rockin'1000, in programma il 26 e 27 luglio prossimi. Nella giornata di domenica infatti va in scena il ROCKIN'1000 Flash Pink Choir, ideato da Fabio Zaffagnini.

Grandi appuntamenti in programma a Gatteo Mare. Venerdì 20, all'Arena Rubicone, lo spettacolo che coinvolgerà due icone della comicità regionale, Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi. Nella giornata di sabato 21, il comune festeggia il solstizio dedicando l'intera giornata alla musica, con concerti che vanno dalle orchestre classiche fino ai classici degli anni Novanta. Si chiude domenica con lo spettacolo Rock in Movie, un live show dove la musica si unisce alle grandi colonne sonore del cinema, come "Titanic" e "Ghostbusters".

Per concludere, Bertinoro accoglie il Bertinoro Drinkin' Jazz Festival, una rassegna al ritmo di jazz, che ospiterà grandi artisti e nuove promesse dal 20 al 22 giugno.

La città ravennate ospita Roy Paci & Aretuska, che calcheranno il palco nella giornata di domenica con il loro evento LiveLoveDance Tour 2025.

Cervia è protagonista nella serata del 21 con il dj set di Radio Studio Delta nell'area di Torre San Michele, mentre in Piazza Garibaldi si esibiscono i Moka Club, celebrando i loro trent'anni di carriera.

La spiaggia di Marina di Ravenna si accende con l'energia esplosiva dei Jbees, che nella serata di sabato 21 tengono uno spettacolo dedicato alla disco music italiana ed internazionale.

La città degli Estensi ospita un fine settimana all'insegna della musica d'ascolto. Il ritorno di Pianoestense, dal 20 al 22 giugno, trasforma i palazzi più belli della città, come il Ridotto del Teatro Comunale, il Palazzo dei Diamanti, il Palazzo Roverella in salotti musicali raffinati.

Ferrara ospita anche gli eventi di "Un fiume in Musica", che ha l'obiettivo di rinnovare la Darsena in una deliziosa piazza musicale. L'evento clou è rappresentato dal Ferrara Summer Festival, in scena nella giornata di sabato, nel quale il protagonista è Sfera Ebbasta, il re della trap italiana.

A Comacchio il fine settimana viene aperto dalla serata di spettacoli nella spiaggia di Porto Garibaldi, con l'apporto dell'esibizione di Alex Wyse e il dj set di Giusy Consoli. Nella serata del 21 giugno la spiaggia si tinge di rosa per accogliere il Summer Tour de Le Vibrazioni.

Un commovente omaggio alla figura di Lucio Dalla va in scena a Codigoro il 21 giugno. "Caro Lucio" è uno spettacolo nel quale i brani più importanti del cantautore bolognese vengono reinterpretati con arrangiamenti fedeli ai suoi live storici.

Per concludere, domenica 22 il comune di Argenta ospita il dj set di Dj Lopez di Radio Bruno, pronto a concludere l'evento nel migliore dei modi.

La Notte Rosa è un evento per tutti, che non discrimina. Ecco quindi che i bambini diventano protagonisti con tante attività pensate per i più piccoli.

Venerdì 20 giugno a Rimini torna l'attesissimo Un Mare di Rosa, evento nel quale la spiaggia dal bagno 47 al 63 si trasforma in un palcoscenico con musica live, spettacoli, danze e il gran finale con i fuochi d'artificio lungo tutta la riviera.

Sabato 21, c'è la novità di questa decima edizione della Notte Rosa, Incanto Rosa: a partire dalle 20 sul lungomare da Torre Pedrera a Miramare un insieme di artisti, maghi, illusionisti e acrobati sono pronti ad incantare il pubblico.

Riccione si anima con il Kids Family Festival in piazzale Ceccarini: da giovedì 19 a sabato 21 sono organizzati una serie di laboratori, talk e spettacoli, con la partecipazione di Paolo Ruffini, il musical delle Winx, la coppia comica Salvo & Giorgia e l'intervento di Alberto Pellai.

Doppio appuntamento con il divertimento a Bellaria Igea Marina: venerdì 20 va in scena a Igea Marina il Carnevale in Rosa, una sfilata in notturna di carri allegorici e cortei mascherati lungo viale Pinzon; sabato 21 il Carnevale si sposta a Bellaria lungo viale Panzini e lungomare Colombo, con una ricca sfilata di colore, musica e maschere.

Il 21 giugno, Misano Adriatico organizza il Carnevale d'Estate, che ha l'obiettivo di animare il lungomare con i carri allegorici delle frazioni, spettacoli e costumi scenografici. Nella stessa giornata non va dimenticato lo spettacolo circense "Les Frikis", tenuto in via Malatesta 32 ed interpretato da Costrini e Mina.

Il parco CerviAvventura di Cervia apre le proprie porte nella giornata di venerdì 20 giugno, notte compresa, per un percorso tra i pini suggestivo e unico. Inoltre, il Musa - Museo del Sale propone per il weekend della Notte Rosa straordinarie aperture serali e un laboratorio per bambini dedicato ad Altero, il fenicottero rosa mascotte dell'edizione 2025.

Non va dimenticato l'appuntamento a Sant'Alberto di Ravenna, dove prende il via, nella giornata di venerdì 20, "Fenicotteri Rosa a Boscoforte": un'escursione in bici e a piedi fino alla Penisola di Boscoforte nel cuore delle Valli di Comacchio.

Italia in Miniatura celebra l'evento con una vera e propria Notte Rosa in miniatura: la spiaggia di Rimini si colora di sabbia rosa, i ballerini in miniatura ballano il liscio sotto l'Arco di Augusto e tanti piccoli altri particolari sono creati appositamente per festeggiare l'evento.

L'Acquario di Cattolica si tinge di rosa. Il percorso Blu della struttura ospita, nelle serate del 20 e del 21 giugno i colori vivaci dei coralli, delle meduse e dei pesci tropicali.

Il parco acquatico Aquafan è aperto di giorno per tutto il fine settimana e, durante la notte, è pronto a regalare una vista iconica con l'illuminazione in rosa dello scivolo M280, il più imponente d'Europa.

Per concludere, nella giornata di sabato, Mirabilandia accoglie Valentina Persia e il format Comedy Central Live, per una serata allegra all'interno del parco divertimenti più grande d'Italia.