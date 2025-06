Notte delle streghe, numeri da paura

La Notte delle Streghe alza il sipario su un’edizione 2025 che si annuncia da record, sia per la concomitanza con la Notte Rosa sia per alcune novità che si annunciano molto interessanti. A partire dalla presenza di una madrina ufficiale della manifestazione, come Martina Colombari, che giovedì sera inaugurerà ufficialmente la manifestazione, e anche per alcuni collegamenti grazie alla collaborazione di Visit Romagna: saranno messe a disposizione navette gratuite di Bonelli Bus in partenza da Riccione e con tappe a Misano Adriatico e Cattolica (corsa unica con partenza da Riccione ore 19.30 e rientro da San Giovanni alle ore 23.50).

Si punta ad un pienone di quasi 50mila visitatori in 5 giorni di manifestazione con numeri significativi: previste 55 repliche di spettacoli nelle vie e nelle piazze del borgo, con la partecipazione di 14 compagnie di artisti internazionali, tra cui 3 anteprime assolute a livello nazionale ed europeo, oltre 500 volontari coinvolti, 20 influencer e content creator, 10 associazioni di promozione culturale e gruppi creativi, 5 aree di animazione, 4 grandi stand gastronomici, 80 espositori a cui si aggiungeranno hobbisti, artigianato e 30 spazi curati dai commercianti locali, 5 aree parcheggio con circa 600 posti disponibili.

"Come ente pubblico finanzieremo l’evento con 120mila euro – conferma la sindaca Michela Bertuccioli – ma ringraziamo i tanti sponsor che ci sono vicini e che hanno collaborato con noi creando un altro fondo di circa 20mila euro. Abbiamo grandi progetti per quest’edizione che avrà un collegamento diretto con la riviera grazie anche alle navette".

Il programma de La Notte delle Streghe si propone, come da tradizione, ancora una volta di dar vita a un appuntamento unico e magico, valorizzando uno dei momenti più attesi dell’estate e celebrando uno dei riti più antichi: il solstizio d’estate. Tantissimi gli appuntamenti previsti, filo conduttore di questa edizione l’oro, inteso come metallo prezioso ma soprattutto come grano ed oro di un territorio che da sempre ha conosciuto la sua fortuna con il colore tipico della campagna in questo periodo.

