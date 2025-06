Notte Rosa a Cervia. Sfilza di iniziative

Dal 20 al 22 giugno 2025, la Romagna si prepara a vivere la 20esima edizione de La Notte Rosa-HIT’S Summer e Cervia sarà della partita. Venerdì 20 giugno la spiaggia di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata ospiterà le feste di benvenuto all’estate: nei bagni che aderiscono all’iniziativa, e che sono aperti straordinariamente fino alle 3, l’atmosfera si anima con balli, musica e feste sotto le stelle. In piazza della Repubblica a Pinarella, alle ore 21, concerto con i Barboni di lusso. Ingresso libero. Il parco CerviAvventura aprirà i battenti anche di notte per un percorso tra i pini illuminato solo dalle lampade frontali. Una sfida al buio, tra coraggio e magia, da vivere in piccoli gruppi per godersi il silenzio della natura. Evento a pagamento.

Sabato 21 giugno, a Milano Marittima nel salotto della Rotonda Primo Maggio, alle ore 21, un evento culturale d’eccezione: la proiezione del docufilm “Sacchi, la favola di un visionario”, dedicato ad Arrigo Sacchi, con la presenza dell’allenatore, grande amico di Milano Marittima, e dei protagonisti della sua lunga carriera. Ingresso libero. La stessa sera, in piazza Garibaldi, è in programma, dalle 21, il concerto “Entertainment superheroes - 30 years”, dei Moka Club: un appuntamento che promette allegria e divertimento. Ingresso libero.

Per tutto il week end, inoltre, le acque di Cervia e Milano Marittima ospiteranno anche il Grand Prix Offshore, una tappa spettacolare del Campionato del Mondo di motonautica. Emozioni ad alta velocità, dj set, mercatini, e un evento nell’evento: il party celebrativo per i 20 anni della Notte Rosa, con musica firmata Radio Studio Delta e DJ Trizza. Il Musa propone per tutto il weekend aperture straordinarie serali e un laboratorio per bambini. Tante iniziative anche al cetro visita salina: si va da escursioni in canoa a un giro speciale in barca(0544/973040). Info: turismo.comunecervia.it