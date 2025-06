Al via l’estate, dj in consolle

Riccione accende l’estate con Hit’s summer night. Il 20 giugno c’è la Notte rosa anche nella Perla verde, direttamente dal palco di piazzale Roma tra dj e grandi spettacoli. I riflettori si accendono dalle 21.30, per una serata pronta a coinvolgere un pubblico di tutte le età. Ad aprire saranno due vere leggende del panorama dance: Max Monti e Claudio Coveri. Il primo, creatore dell’indimenticabile Gam Gam, farà rivivere l’energia che ha fatto la storia delle piste da ballo. Coveri invece, l’artista dietro Ibiza dei Desaparecidos, farà tornare l’atmosfera travolgente di una delle hit più amate. I due dj condurranno il pubblico in un viaggio musicale attraverso le hit degli anni ’90, spaziando fino ai ’70 e ai 2000, attraversando le epoche più iconiche della musica da ballare. A rendere ancora più coinvolgente la serata sarà la voce di Marco Corona, che animerà tutta la piazza con la sua energia. Alle 23, salirà poi sul palco Paoletta, voce storica del programma Radio Italia Party e a mezzanotte, come da tradizione arrivano in cielo i fuochi d’artificio, in contemporanea in tutta la Riviera. La serata proseguirà con altri dj set firmati da Max Monti e Claudio Coveri tra le hit che hanno fatto la storia.

Nel corso della settimana che precede Hit’s summer night, Paoletta menzionerà il programma ufficiale della Notte rosa nei suoi programmi in onda su Radio Italia.

Gli appuntamenti riccionesi continuano con il Kids festival 2025 (dal 19 al 21 giugno) tra spettacoli, talk e laboratori per grandi e piccoli. Sabato 21 (ore 22), l’appuntamento è invece in piazzale Roma con il gala di danza Magia in movimento, ideato e diretto da Kledi Kadiu.

Sempre sabato 21 giugno, dalle 10.30 alle 21, piazzale San Martino farà da cornice al Goovi Summer Wave, con Michelle Hunziker. Infine, domenica 22 alle 5, alla zona 133, la prima alba in controluce con Kledi Kadiu, nell’interpretazione del Bolero.