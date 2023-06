RiminiWellness 2023, programma e date: tutte le informazioni

Rimini, 1 giugno 2023 – Si chiama RiminiWellness ed è l'appuntamento di portata internazionale che quest'anno torna a Rimini dall’1 al 4 giugno, dedicato agli appassionati di fitness e benessere. Un'occasione unica dove si può discutere con esperti del settore, scoprire nuove tecnologie, provare nuove tendenze, nuovi sport ed entrare in contatto con aziende e personal trainer. Durante le quattro giornate ‘senza pausa’ si potrà infatti prendere parte a conferenze con i più grandi esperti del settore. Tra questi segnaliamo Ai Lee Syarief, Alessandro Macheda, Arianna Chinghini e Barbara Blum. Per la prima volta, inoltre, ci sarà uno spazio ad hoc dedicato al management delle organizzazioni sportive e soprattutto si discuterà di come unire il mondo dello sport a quello del gaming.

L'apertura ufficiale di RiminiWellness avverrà con la cerimonia fissata per le 12.30 nella Hall Sud del quartiere fieristico Ieg di Rimini. Saranno presenti: Corrado Peraboni, amministratore delegato Italian Exhibition Group; Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini; Lorenzo Angeloni, direttore generale Promozione Sistema Paese del ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale; Matteo Migliano, vicepresidente vicario Fids-Federazione Italiana Danza Sportiva; Gilberto Gibilisco, campione mondiale di salto in alto nel 2003 e ora Legend e Ambassador di Sport e Salute.

Il programma abbraccerà l’intera città, dal Parco del Mare alla Piazza sull’Acqua del Ponte di Tiberio, dal Parco “Sandro Pertini” alla spiaggia da Torre Pedrera a Miramare. Ampio spazio sarà riservato all’inclusività grazie all’impegno di numerose associazioni sportive specializzate nello sport con disabilità che daranno vita a "un evento nell’evento" proponendo una serie di tornei in carrozzina in diverse discipline fra cui basket (al playground di piazzale Kennedy), padel (presso il Sun Padel di fronte al Bagno 27), nuoto, rugby, sitting volley e scherma paralimpica. Anche Sport e Salute: la società del Ministero dello Sport, impegnata nel diffondere la pratica sportiva tra la popolazione, ha deciso di essere a RiminiWellness Off allestendo un villaggio dello sport di mille metri quadrati che sarà aperto in piazzale Fellini per l’intera giornata di sabato 3 giugno, dando a tutti la possibilità di provare decine di sport diversi.

La piazza sull’acqua del Ponte di Tiberio sarà invece animata da Technogym, che oltre a offrire ogni giorno attività fisica gratuita guidata dai propri personal trainer per sabato 3 giugno, organizzerà tre diverse raid di Group Cycling (spinning) in notturna con lo straordinario palcoscenico dell’antico ponte romano. L’accesso alle attività Technogym è possibile solo su prenotazione scaricando gratuitamente la Technogym App. Ugualmente significativa la proposta di Fluxo, che oltre alla tradizionale programmazione estiva unisce per l’occasione numerose sessioni di allenamento al Belvedere di piazzale Kennedy. Con in più due eventi speciali: nella mattinata di venerdì 2 giugno una pattinata sul Parco del Mare dal piazzale Kennedy al Bagno 55 e ritorno e, all’alba di domenica 4, una corsa sempre sul Parco del Mare con partenza da piazzale Boscovich. Senza dimenticare l’impegno di Riminiterme, con un programma dedicato agli over 60, Visit Rimini e ancora stabilimenti balneari, comitati turistici e decine di associazioni sportive protagonisti, con le loro proposte della più grande comunità del Wellness in Italia. Di straordinario valore culturale infine il talk “Obesity Off. Dalla mente al corpo, prevenzione e cura” in programma per venerdì 2 giugno a partire dalle ore 18 nel giardino del PART in piazza Malatesta. Un'occasione per chiunque sia interessato al tema per confrontarsi con tutte le figure coinvolte nella battaglia contro l’obesità: medici, psicologi, farmacisti, nutrizionisti, trainer e specialisti nella gestione del paziente. Un momento di dibattito aperto arricchito dalle testimonianze dirette di quanti hanno vinto la loro sfida e di chi la sta ancora combattendo.

